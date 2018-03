RUNNING - Grande partecipazione per la 30esima edizione della gara podistica. Sul podio maschile anche Andrea Falasca Zamponi e Massimo Strappato. Su quello femminile Giuseppina Piccaluga e Federica Lorenzini

CorriCorridonia, tra i 550 podisti trionfano Marco Campetti e Caterina Cavarischia. E’ stata un’intensa giornata di sport quella di oggi a Corridonia, dove l’associazione Sacen in collaborazione con Fidal Marche, l’Usacli e il comitato locale dell’Avis, hanno organizzato la 30esima edizione della gara in memoria di Gianni Salciccia e Adriano Diamanti. La corsa, valida per il 40esimo Criterium marchigiano e per il Gran prix strada Fidal 2018, è stata divisa in due categorie: la 13 chilometri competitiva e la passeggiata di 4 chilometri e mezzo. Il presidente Giovanni Beccerica ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale, i vigili urbani, la Croce verde, la Protezione civile di Corridonia e Mogliano, i soci, gli sponsor, i volontari, il Sigma e la dottoressa Monica Vita. I vincitori sono stati premiati dal sindaco Paolo Cartechini, dall’assessore Francesco Andreozzi e dal presidente dell’Avis, Giovanni Fortuna.

I RISULTATI – I classificati alla 13km sono stati 178.

Il podio maschile: 1° Marco Campetti (Atl. Recanati), 2° Andrea Falasca Zamponi (Atl. Recanati), 3° Massimiliano Strappato (Atl. Amat. Osimo).

Il podio femminile: 1° Caterina Cavarischia (Bike Team Monti Azzurri), 2° Giuseppina Piccaluga (Atl. Ama Civitanova), 3° Federica Lorenzini (Cral Angelini).

I vincitori nelle categorie maschili: Mattia Rombini (sm, Grottini Team), Paolo Vecchi (sm35, Pod. Montegranaro), Christian Conti (sm40, Grottini Team), Carlo Paoletti (sm45, Atl. Potenza Picena), Giuseppe Localzo (sm50, Atl. Potenza Picena), Doriano Bianchi (sm55, Atl. Amat. Osimo), Bruno Isolani (sm55, Avis Castelfidardo).

Le vincitrici nelle categorie femminili: Anna Danilova (sf, Atl. Civitanova), Yelena Buglioni (sf35, Acli Macerata), Fabiola Spinelli (sf40, Pod. Centobuchi), Lara Sarnari (sf45, Atl. Filottrano), Francesca Guerra (sf50, Pod. Casette d’Ete), Annamaria Mosetti (sf55+, Atl. Banca di Pesaro).

I gruppi podistici sono stati 29 e la classifica valida per il Criterium marchigiano è la seguente: 1° Avis Montelupone (37), 2° Lattanzi Avis Mobilificio (36), 3° Rione Murato Fermo (35).