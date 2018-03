ECCELLENZA - Il capitano crèmisi realizza una tripletta e trascina i suoi al successo nello scontro diretto in casa dell'Atletico Alma. Il quarto gol porta la firma di Severoni

Il Tolentino fa la voce grossa in trasferta e spazza via l’Atletico Alma nello scontro diretto della nona giornata di ritorno. La formazione cremisi ha nel suo capitano il vero trascinatore. Dell’Aquila infatti realizza la tripletta personale e sale a quota nove nella classifica marcatori, divenendo il miglior cannoniere crèmisi. L’altro ad andare a rete è il centrocampista Severoni. Il successo odierno è di vitale importanza per gli uomini di Mosconi, che scavalcano la diretta concorrente fanese e restano attaccati al treno playoff, nonostante ora restino fuori dalla griglia a causa del distacco di dieci punti rispetto all’Atletico Gallo Colbordolo secondo in classifica. Il Tolentino non potrà più permettersi passi falsi da qui al termine, a partire dal prossimo avversario: la Forsempronese. La data fissata dal Comitato Regionale Marche per affrontare i pesaresi è quella di mercoledì 4 aprile, ma non è detto che le due squadre trovino l’accordo per anticipare la gara a lunedì di Pasquetta (2 aprile). Se ne saprà di più nei prossimi giorni.

La cronaca. Mister Mosconi deve rinunciare allo squalificato Campanella. Il Tolentino dimostra fin da subito la sua voglia di vincere, con un Dell’Aquila di essere in stato di grazia. Al 6′ il capitano crèmisi punisce in maniera letale l’Atletico Alma. Mongiello recupera palla e serve il bomber che calcia, Celato ci arriva ma non trattiene: 1-0 per il Tolentino. Nel primo tempo da segnalare anche il problema fisico accusato da Bergese, che è costretto ad uscire intorno alla mezz’ora (al suo posto entra Corpetti). La ripresa inizia nello stesso modo, con il Tolentino che va subito a segno. Questa volta è Severoni a gonfiare la rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Celato smanaccia ma il centrocampista è in agguato sul secondo palo e di testa firma il raddoppio. La mazzata fatale la sferra ancora Dell’Aquila, che concede altre due perle: prima al 22′ (lancio lungo di Gobbi verso Mongiello che crossa al centro per l’arrivo del capitano il quale al volo cala il tris) e poi al 32′ (lancio lungo di Tizi, il bomber raccoglie e dai 25 metri sorprende il numero uno ospite con un bel pallonetto). Nell’arco dei novanta minuti ci metto lo zampino anche il portiere Rossi, autore di due ottime parate sugli sviluppi di azioni di corner.

Il tabellino:

ATLETICO ALMA: Celato, Marongiu, Dominici, Bernacchia, Mei, Gabbianelli, Falcinelli, Gambini, Rivi, Palazzi (5′ s.t. Bufalo), E. Giunchetti. A disp.: Cavalletti, Orazi, Carnaroli, Scavone, L. Giunchetti, Torcoletti,. All.: Ceccarini.

TOLENTINO: Rossi, Gobbi, Ruggeri, Colonnelli, Severoni, Mercurio (21′ s.t. Cesca), Tizi (40′ s.t. Cicconetti), Bergese (34′ p.t. Corpetti), Dell’Aquila (36′ s.t. Raponi), Belli (44′ s.t. Buresta), Mongiello. A disp.: Giorgi, Merlini. All.: Mosconi.

TERNA ARBITRALE: Ubaldi di Fermo (Dervishi di San Benedetto del Tronto – Domenella di Ancona)

RETI: 6′ p.t., 22′ s.t. e 32′ s.t. Dell’Aquila, 5′ s.t. Severoni