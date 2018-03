ROTARY - Il club service di Ancona con l'Asur ha organizzato una serata di spettacolo e solidarietà per il comune maceratese

Una serata emozionante quella organizzata dal distretto anconetano del Rotary in favore del Comune Caldarola. Il primo cittadino, Luca Maria Giuseppetti, era infatti l’ospite d’onore della manifestazione canora organizzata presso lo spettacolare teatro delle Muse di Ancona durante la quale si sono esibiti gruppi musicali ed artistici legati al mondo del Rotary di Ancona e della sanità marchigiana poiché molti erano i medici che hanno calcato il palco nel ruolo di artista. Ad organizzare l’evento Maurizio Bevilacqua, direttore generale dell’Area Vasta 2 di Ancona che oltre a questo spettacolo ne ha previsti altri due, uno già consumato e l’altro programmato per maggio con l’unico fine di acquistare uno scuolabus per il comune di Caldarola. Il compito di aprire la serata è stato affidato ad un emozionatissimo sindaco Luca Giuseppetti che, dopo la toccate proiezione di una video-narrazione delle bellezze del paese e della devastazione del sisma, ha illustrato ai circa mille anconetani presenti la vita del ridente paese di Caldarola prima del terremoto e la tenace volontà dei compaesani di tornare alla normalità. «Una bellissima serata che mi ha permesso – scrive il sindaco Giuseppetti – di raccontare il mio paese ai molti corregionali che non avevano mai visto Caldarola e per questa opportunità il ringraziamento va ovviamente al distretto di Ancona e provincia del Rotary e in modo particolare allo stesso direttore generale Area Vasta 2 Bevilacqua per la grande sensibilità dimostrata».