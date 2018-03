Vivian Lamarque a Civitanova

GUSTO DELLA PAROLA E DEL PARADOSSO - La poetessa prestata alla letteratura per l'infanzia sarà domenica alle 17 nella sala Cecchetti. Letture e laboratori per i più piccoli. Due giorni di appuntamenti in biblioteca

“La bambina che mangiava i lupi”, “Mettete tutto in disordine” e le “Storielle al contrario”. Sta tutto nel gusto della parola e del paradosso il senso della fiaba per Vivian Lamarque, poetessa prestata alla letteratura per l’infanzia, la scrittrice italiana sarà ospite domenica della scuola di poesia e scrittura poetica “Sibilla Aleramo” alle 17 nella sala Cecchetti della Biblioteca Comunale. Ad introdurla il poeta Umberto Piersanti. Le prime pubblicazioni avvengono grazie al poeta Giovanni Raboni, che inserisce le poesie della Lamarque in alcune riviste letterarie. Il suo primo libro di poesie, Teresino, vince il Premio Viareggio Opera Prima, nel 1981, primo di una lunga serie di riconoscimenti: Premio Montale, Premio Camajore, Premio Elsa Morante e Premio Rodari. Nel campo della letteratura per ragazzi, Vivian Lamarque si è dedicata alla scrittura di molte fiabe originali, oltre che alla traduzione di molte della tradizione classica. Per la sua trascrizione per ragazzi de Il flauto magico, riceve il Premio Andersen nel 2010. L’ingresso all’incontro è libero. E sempre in biblioteca proseguono gli appuntamenti con le letture animate organizzate il venerdì pomeriggio. Venerdì 9 marzo, alle 17.30, si leggerà il testo “La paura del mostro” di Mario Ramos. La rassegna è organizzata dal 2003 dalla “Era” Società Cooperativa di Ascoli Piceno, che gestisce la Biblioteca comunale di Viale Vittorio Veneto. Oltre alle letture, rivolte ai bambini si organizzano laboratori e molte altre iniziative culturali. Per partecipare occorre telefonare in Biblioteca, dal lunedì al venerdì precedenti la lettura, al seguente numero: 0733/813837.