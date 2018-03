CORRIDONIA - Sabato alle 17 al teatro Conti la cooperativa Solaria e la Fondazione Don Lino Ramini organizzano un incontro per celebrare l'anniversario della struttura dedicata ai pazienti con problematiche psichiatriche

Venti anni di attività della comunità San Claudio di Corridonia: nel decennale della morte di don Lino Ramini la cooperativa sociale Solaria insieme alla Fondazione Don Lino Ramini festeggiano gli anniversari con un incontro dal titolo “La mente dell’altro”. Presente anche il governatore delle Marche Luca Ceriscioli. Si svolgerà sabato 17 marzo alle ore 17 al teatro Conti l’incontro in memoria di Don Lino Ramini, storico parroco civitanovese la cui eredità morale e fattiva è raccolta dall’omonima fondazione che porta il suo nome. L’appuntamento è l’occasione per festeggiare anche il ventennale della comunità San Claudio di Corridonia, realtà di tipo residenziale che accoglie persone con problematiche legate alla sfera della salute mentale offrendo loro attività riabilitative e relazionali con supporto psicologico. Sarà un pomeriggio dedicato alla comunità, alle persone, alle storie, alla cura e in memoria di don Lino Ramini (scomparso il 17 marzo del 2006) fondatore della San Claudio insieme a don Vinicio Albanesi. «I principi con cui opera la comunità riabilitativa proseguono il pensiero aperto dei suoi fondatori e rappresentano un modello originale di rapporto con la sofferenza mentale che spesso viene gravata dal pregiudizio con il suo conseguente peso su chi ne soffre» spiegano i responsabili della San Claudio. Il programma di sabato, dopo i saluti di Luca Ceriscioli presidente della Regione Marche, prevede l’intervento di don Vinicio Albanesi (Comunità di Capodarco) e di Galliano Micucci (Gruppo 13 Maggio). Insieme illustreranno le motivazioni della Comunità, il percorso storico, la presa in carico e l’accoglienza, dalla nascita ai giorni nostri. Seguirà “Le storie ascoltate” videoperformance con Roberta Fonsato e Luigi Ciucci. «Per incontrarsi sul cambiamento del rapporto con l’altro, non verrà proposta la formula della tradizionale conferenza – spiega Ubaldo Sagripanti (medico psichiatra) – ma quella della videoperformance in cui attraverso gli attori si condividerà, nel qui e ora del teatro, l’esperienza umana delle storie ascoltate». Al termine degli interventi verrà offerto un aperitivo dalla Cooperativa Sociale Solaria presso la Sede Caritas Casa don Lino.