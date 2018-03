MACERATA - Il penultimo appuntamento con la kermesse in programma domenica alle 18 al teatro Lauro Rossi

La musica di Wolfgang Amadeus Mozart è protagonista del penultimo appuntamento con “I Concerti di Appassionata” domenica 18 marzo, alle ore 18, al Teatro Lauro Rossi di Macerata. L’esecuzione di alcune fra le più celebri Sinfonie del compositore di Salisburgo è affidata al Colibrì Ensemble Orchestra da camera di Pescara che si esibisce insieme a Klaidi Sahatçi e Gilad Karni, rispettivamente primo violino e prima viola della prestigiosa Tonhalle-Orchester di Zurigo. In programma, nella serata realizzata grazie alla collaborazione con il Rotary Club di Macerata, ci sono la Sinfonia n.1 in mi bemolle maggiore K16, la Sinfonia concertante in mi bemolle maggiore per violino, viola e orchestra K364 e la Sinfonia n.29 in la maggiore K201. Scritta nel 1779, periodo per Mozart estremamente difficile sotto il profilo personale e pure straordinariamente creativo, la Sinfonia concertante è capolavoro di rara perfezione e di bellezza assoluta, una delle massime composizioni per più strumenti solisti e orchestra e si contraddistingue per la stupefacente profondità di espressione inserita in un’architettura formale solida e articolata, col timbro scuro della viola a fare da contraltare alla brillantezza del violino.

Il Colibrì Ensemble è l’orchestra da camera di Pescara: una compagine giovane, nata nel 2013, che sta riscuotendo successi anche grazie a illustri collaborazioni. Si è esibita con grande consenso di pubblico all’apertura della nona stagione di Appassionata e torna in questa occasione con due solisti di rilievo internazionale. Kalidi Sahatçhi è primo violino della Tonhalle Orchester di Zurigo. Nato a Tirana nel 1992, è stato allievo del maestro Salvatore Accardo con cui si è perfezionato a Cremona, dopo aver conseguito il diploma di violino presso il Conservatorio Verdi di Milano. Dal 2007 al 2009 è stato primo violino di spalla presso l’Orchestra del Teatro alla Scala. Suona uno Stradivari “Wieniawski-Bower” del 1719. Gilad Karni, dopo essersi aggiudicato innumerevoli riconoscimenti nel panorama della cameristica, dal 2004 è violista principale della Tonhalle-Orchester di Zurigo. La stagione 2017-2018 dei “Concerti di Appassionata” è organizzata dal Comune di Macerata con la direzione artistica dell’associazione musicale Appassionata e il contributo del MiBACT, Regione Marche, Società Civile dello Sferisterio-Eredi dei Cento Consorti, APM, Università di Macerata, Istituto Confucio e Anmig. In collaborazione con Marcheconcerti. Main sponsor della stagione è Menghi Shoes.

Biglietti in vendita da 5 a 20 euro presso la biglietteria dei teatri in piazza Mazzini 10 a Macerata (T 0733-230735, mart.- sab. 10.30-12.30; 16.30-19.30; il giorno stesso del concerto anche in teatro a partire dalle 20); online su vivaticket.it. L’acquisto dei biglietti con la Carta del Docente e con App18 è possibile presso la Biglietteria dei teatri a Macerata. Per informazioni comune.macerata.it e appassionataonline.it.