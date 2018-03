CIVITANOVA - Appuntamento domani sera alle 21 al teatro Rossini per la terza edizione del concorso intitolato al musicista maceratese. Novità con premiazioni per ogni categoria. Il ricavato all'Ail

di Laura Boccanera

Sarà Enzo Gragnaniello l’ospite della terza edizione del premio Carlo Gargioni in programma domani sera al teatro Rossini. Il concorso per musicisti dedicato al compianto artista maceratese è giunto alla terza edizione e per il primo anno trasloca nel contenitore dei grandi eventi di Civitanova, il teatro Rossini. Confermata anche la collaborazione con l’Ail, che da oltre 10 anni l’organizzatore Massimo Saccutelli coinvolge negli appuntamenti di musica e beneficenza. Il Premio Carlo Gargioni è nato nel 2016 con lo scopo di creare uno spazio dove musicisti, autori, compositori di musiche per film e band possano esibirsi e confrontarsi con chi, come loro, sta costruendo la propria carriera artistica. L’evento, che si svolgerà domani 15 marzo al Rossini (ore 21), è stato presentato questa mattina, nella Sala dell’Amicizia, dal sindaco Fabrizio Ciarapica e dall’assessore alla Cultura Maika Gabellieri, insieme al musicista Massimo Saccutelli e dal prof. Riccardo Centurioni, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna ed Ematologia. «Una bellissima iniziativa che siamo felici di sostenere – ha detto il sindaco Ciarapica. Sono legato affettivamente alle due anime dell’evento, gli amici Riccardo e Massimo. Sono tante le serate organizzate negli ultimi dieci anni da Saccutelli, grazie ai quali il grande pubblico ha potuto conoscere le attività dell’Ail e sostenere gli investimenti fatti nel nostro ospedale dove c’è un reparto di eccellenza e un medico straordinario».

I settori musicali in cui Gargioni ha operato hanno dato vita alle varie categorie di partecipazione del Premio: Pop Rock, dove musicisti, cantanti e band possono esibirsi interpretando brani editi, musica d’autore dove autori e compositori possono proporre brani di loro composizione, Jazz/Soul/Blues dove musicisti, cantanti e band possono proporre rivisitazioni di brani celebri o brani inediti legati a questi generi musicali ed infine colonne sonore. La giuria sarà composta da musicisti, produttori, compositori, cantanti e compositori di colonne sonore. Quest’anno oltre agli ormai “veterani” del premio Michele Pecora, Massimo Manzi, Luigi Sbriccoli Fontana, Matteo Borghi, Kristian Sensini anche Michele Giardina e Monica Magnani Cantante, vocal coach e corista dei più grandi artisti italiani e internazionali. Ospite della serata sarà Enzo Gragnaniello, cantautore napoletano autore di brani celebri tra i quali spicca “Cu’ mme” portata al successo ed interpretata da Roberto Murolo e Mia Martini. «Quella di quest’anno – ha spiegato Saccutelli – sarà la terza edizione del premio e a riprova della “crescita” della manifestazione la serata finale si terrà per la prima volta presso il Teatro Rossini di Civitanova Marche. Ringraziamo l’Amministrazione comunale per averci dato fiducia. La novità è rappresentata da 4 vincitori e non più uno come gli scorsi anni al Cecchetti». La serata vedrà i 13 finalisti che si esibiranno nelle varie categorie e sarà arricchita dalle esibizioni dell’ospite d’onore Enzo Gragnaniello e di alcuni componenti della giuria. «Siamo commossi da tutto questo bene – ha sottolineato il primario Riccardo Centurioni – il reparto dell’ospedale di Civitanova è punto di riferimento per la provincia di Macerata e Fermo. La leucemia è una malattia in aumento: 35 i casi nel 2017 e già 10 nel 2018, richiedono investimenti importanti e personale qualificato. Fortunatamente l’Asur, gli enti pubblici ed i privati ci aiutano nell’opera di miglioramento continuo del reparto dove sarà inaugurata la biobanca e si sta predisponendo la quinta camere sterile». L’ingresso è libero con donazione volontaria all’Ail.