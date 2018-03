PIEVE TORINA - Il locale, punto di riferimento durante il sisma, protagonista in tv domenica sera

Cucine Da Incubo A Pieve Torina, nelle Marche, c'è un ristorante allo sbando… 😱 Solo Antonino Cannavacciuolo può salvarlo! #CucineDaIncubo, domenica alle 21.25. Pubblicato da NOVE su martedì 13 marzo 2018

Il Vecchio Molino di Pieve Torina diventa una “cucina da incubo”. Nel ristorante, diventato dopo il terremoto punto di riferimento per l’entroterra e conosciuto per aver ospitato i vigili del fuoco che hanno operato nella zona, è arrivato Antonino Cannavacciuolo, noto chef e protagonista di tante trasmissioni televisive, tra le quali appunto “Cucine da incubo”. Le due sorelle Fronzi, titolari del ristorante, dovranno misurarsi con i giudizi dello chef che porterà i suoi consigli e le indicazioni giuste per migliorare il locale. «Tu hai il compito di essere una luce accesa in questo paese»: ha detto lo chef a Silvia Fronzi. La puntata andrà in onda domenica alle 21,20 sul canale 9 del digitale terrestre e sarà una buona occasione per far parlare ancora una volta dell’entroterra maceratese, ancora profondamente ferito dal sisma.