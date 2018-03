GUALDO – Sabato 17 marzo il concerto di Saverio Beccacece e Melissa Galosi. Apuntamento ad ingresso gratuito promosso con l'Associazione Sferisterio, nell'ambito del progetto “Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma"

Appassionata punta ancora su giovani pianisti marchigiani per il progetto “Marche inVita” e propone il concerto di Saverio Beccacece e Melissa Galosi sabato 17 marzo alle ore 21 al teatro provvisorio in via Alcide De Gasperi a Gualdo. Dopo Camerino, Loro Piceno e San Ginesio, quello a Gualdo è il quarto appuntamento della rassegna promossa dall’associazione musicale maceratese in coproduzione con l’Associazione Sferisterio nell’ambito del progetto “Marche inVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma”, sostenuto dall’accordo fra Mibact e regione Marche con il coordinamento del Consorzio Marche Spettacolo. Il programma del concerto prevede l’esecuzione di due Sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven: a Saverio Beccacece è affidata la Sonata n.13 in mi bemolle maggiore, op.27 n.1, a Galosi la Sonata n.31 in la bemolle maggiore, op.110. Intitolata dal suo stesso compositore “Sonata quasi una fantasia” la n.13 op.27 n.1 ha un carattere profondamente innovatore; con essa Beethoven tenta di sottrarsi ai dogmi della tradizione.Una pagina di raro ascolto all’interno del repertorio del musicista tedesco, forse anche per la sua tensione alla sperimentazione. A farla rivivere è il pianista Saverio Beccacece, di 17 anni, che ha conseguito le certificazioni preaccademiche A e B e ha partecipato al corso di musica da camera dell’International Musical Friendshipcon scuole tedesche, russe, lettoni e polacche. La Sonata per pianoforte n.31, invece, scritta nel 1822 e inusualmente rimasta priva di dedica, costituisce la penultima dell’intero ciclo compostoper lo strumento da Beethoven, una delle sue pagine più intime e personali.Ad eseguire questo brano è Melissa Galosi, pianista marchigiana cheha conseguito nel 2013 la laurea di secondo livello in pianoforte con lode presso il Conservatorio di Fermo; svolge intensa attività cameristica, in particolare con la violoncellista Elena Antongirolami con la quale forma il Duo Rosamunde.

Il concerto di sabato 17 marzo, ad ingresso gratuito, è realizzato con il patrocinio del comune di Gualdo.