Salvini bacchetta Carancini:

«La Lega sguazza nelle paure?

Non ha capito niente»

MACERATA - Il leader del Carroccio in un tweet se l'è presa col sindaco per quanto detto nel dopo elezioni: «Hanno fatto entrare in Italia centinaia di migliaia di immigrati e ancora parlano?»

lunedì 12 marzo 2018 - Ore 17:00

