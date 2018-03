MACERATA - La presentazione del volume di Giuseppe Di Modugno giovedì nella sede del Cai

Giovedì 15 marzo alle 21.15, nella sede della sezione di Macerata del Club Alpino Italiano, in via Bartolini n. 37, avrà luogo la presentazione del libro “Le Marche leggendarie”, dello scrittore e giornalista Giuseppe Di Modugno. Il volume, edito dalla “Edizioni Simple” di Macerata e inserito nella Collana “Memorie”, si avvale della prefazione del giornalista Giancarlo Trapanese, volto noto del Tgr, e raccoglie sessanta leggende riguardanti tutte e cinque le province delle nostre Marche, suddivise in leggende del mare, della montagna, sui personaggi leggendari, sulla religione e sui Santi, su tradizioni popolari, superstizione e mistero. In appendice, il lettore troverà anche un racconto inedito dello stesso autore dal titolo “Il Caronte, ovvero la leggenda della nave fantasma”, ispirato ad una antica leggenda della costa adriatica. Arricchiscono il libro numerose cartoline d’epoca e altro materiale iconografico in parte inedito, che verranno illustrate nel corso della serata unitamente al contenuto del libro.