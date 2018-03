VOLLEY B - I ragazzi di coach Pasquali si impongono alla MarPel Arena contro la Bontempi Casa e proseguono la loro marcia in testa alla classifica

Ancora un 3-0 per la Medea Macerata che supera bene anche il suo secondo derby consecutivo confermando, a spese della Bontempi Casa Ancona, il suo buon momento di forma dopo aver battuto con lo stesso punteggio la Sampress Nova Loreto nel turno precedente. Nello starting six Medea una variazione rispetto alle uscite precedenti con Bussolari al posto di Michael Molinari al centro in coppia con l’altro Molinari, Alex (top scorer Medea, con 11 punti, 7 in attacco e 4 a muro); per il resto tutto come al solito con la diagonale Miscio-Scuffia e con Casoli e Di Meo in banda, con Gabbanelli libero. Tre set sempre condotti da Macerata. Primo parziale con diversi errori in battuta da ambo le parti (5 per la Medea, 6 per la Bontempi), i padroni di casa iniziano bene a partire dalla ricezione (79% positiva), l’efficacia offensiva si attesta “solo” al 48% (stessa percentuale per la Bontempi) ma Ancona ci mette del suo con 12 errori-punto per il 25-20 finale.

Dal secondo set coach Adrian Pablo Pasquali inizia un po’ di turn-over. Il sestetto di partenza è sempre quello ma con il passare dei minuti c’è spazio anche per Benedetti, Troiani e Thiaw. Medea che concede qualcosa in ricezione (61%) e in attacco (ora sceso al 42%) ma sale esponenzialmente a muro (5 quelli vincenti) mentre dall’altra parte l’attacco scende al 37%. 25-19 il risultato del parziale. Turn-over anche nel terzo set (oltre ai tre del secondo parziale, subentra Medei a set in corso). La ricezione maceratese sale al 81% e l’efficienza in attacco si porta al 65%. Queste le principali spiegazioni del 25-17 finale. L’incontro sarà trasmesso in differita martedì 13 marzo alle 21 dalla web tv Radio Studio 7 ed in simulcast dal canale 611 del digitale terrestre delle Marche.

Il tabellino:

MEDEA MACERATA-BONTEMPI CASA ANCONA 3-0 (25-20, 25-19, 25-17)

MEDEA MACERATA: Molinari A. 11, Benedetti 2, Casoli 10, Miscio 2, Medei 1, Troiani, Molinari M. ne, Scuffia 9, Thiaw 4, Di Meo 7, Bussolari 5, Gabbanelli (L). All. Pasquali.

BONTEMPI CASA ANCONA: Bastianelli ne, Sabbatini, Magini 1, Filipponi 3, Catalani 1, Catena, Federici 4, Gagliardi, Morichelli 15, Marchetti (L), Bugari, Molari 11. All. Capitani.

ARBITRI: Mezzasoma-Santucci.