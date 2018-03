L’orto d’inguerno

Oltre a tutte queste verdure non poteva certo mancare… Lu gobbu (Il cardo)

Il suo nome scientifico ė “Cinara cardunculus” e appartiene alla famiglia dei cardi selvatici, come il carciofo. Le prime tracce Di questa pianta sono state rinvenute in Etiopia e successivamente in Egitto. Plinio, nella sua “Storia Naturale”, lo annovera tra gli ortaggi pregiati. Fin dai tempi antichissimi germogli e semi servivano per produrre il caglio dei formaggi, solo nel ‘500 si hanno le prime testimonianze della sua presenza in cucina. Due medici della corte sabauda, alla fine del XVI secolo scrivevano: “I cardi si mangiano ordinariamente nell’autunno e nell’inverno fatti teneri e bianchi sotto terra”. Nel ‘700 viene citato nel rinomato libro di cucina “Il cuoco piemontese”. La sua effige appare su alcune monete d’argento emesse nel 1470 durante il regno di Giacomo III, a partire dagli inizi del XVI secolo viene incorporato nello stemma reale della Scozia. Di questa pianta sono commestibili solo i gambi. Essendo il cardo piuttosto duro e di sapore amaro, viene da sempre sottoposto a imbiancamento, cioè, legate le foglie, viene interrato piegando la pianta di lato, verso il basso e ricoperto di terra, lasciando fuori solo la sommità. Rimane così, “gobbo” (da questo prende il nome”), dai 15 ai 30 giorni, poi può venire colto e consumato. Oggi, alcuni agricoltori, per “risparmiare” la fatica dell’interramento, usano coprirlo con sacchi di plastica. In zona è famoso “lu gobbu de Trodeca” (noto anche come il cardo di Macerata), si chiama così perche in passato veniva coltivato vicino al torrente Trodica. “Lu gobbu” è ricco di calcio, potassio e sodio. Viene cucinato in umido, alla parmigiana, gratinato, in zuppa ed in altri succulenti modi.