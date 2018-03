SANITA' - Confermata per i terremotati anche l'assistenza sanitaria convenzionata con i medici del Comune di cui sono ospiti. Le misure saranno in vigore fino al 31 agosto

Prorogata al 31 agosto l’esenzione ticket T16 per coloro che hanno la casa inagibile e l’assistenza sanitaria convenzionata con i medici del comune di cui sono ospiti, per gli sfollati che si trovano nelle strutture ricettive, previste sino allo scorso 28 febbraio. I timori di una mancata proroga dei provvedimenti di assistenza sanitaria per gli sfollati erano stati espressi la scorsa settimana sia dai familiari di persone anziane che alloggiano in strutture alberghiere lungo la costa, sia da diversi comitati di terremotati. Chiamando gli uffici delle aree vaste Asur si erano sentiti dire che dalla Regione non erano arrivate istruzioni. Sentito sul punto l’assessore alla Protezione civile Angelo Sciapichetti aveva rassicurato che tutte le misure connesse allo stato di emergenza, prorogato dal 28 febbraio al 31 agosto prossimo, si sarebbero prolungate automaticamente per tutta la durata dello stesso, assistenza sanitaria compresa. A togliere ogni dubbio è arrivata una determina della Regione Marche che ha comunicato agli uffici di area vasta delle Asur, la proroga delle misure sanitarie.