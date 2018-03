CIVITANOVA - Il più giovane esponente del Carroccio fa la sua analisi del voto e spinge sugli obiettivi: «Grazie ai 4.163 civitanovesi che il 4 marzo hanno creduto nel progetto politico di Matteo Salvini»

«Questa è la vittoria di tutti, ora l’obiettivo è garantire la sicurezza ai nostri concittadini». Maicol Pezzola, consigliere comunale della Lega esprime soddisfazione per il risultato elettorale e auspica l’allargamento della base del movimento. «Mi sento di fare i miei più sinceri ringraziamenti ai 4.163 civitanovesi che il 4 marzo hanno creduto nel progetto politico di Matteo Salvini – dice Pezzola – dove gli Italiani sono stati e saranno il punto di partenza per cambiare e ridare dignità all’Italia e al suo popolo. Sono veramente entusiasta della fiducia data al mio movimento, abbiamo raggiunto un risultato inaspettato, ciò non potrà che incentivare tutti noi ad andare avanti e a raggiungere nuovi obbiettivi, con la tenacia e la determinazione che da sempre hanno contraddistinto il nostro movimento. Il nostro principale intento sarà quello di garantire sicurezza ai nostri cittadini, far in modo che essi nel nostro partito trovino un punto di riferimento e perché no, anche una seconda famiglia. Per concludere vorrei congratularmi con chi ha reso possibile ottenere questi risultati, un ringraziamento va a tutti i militanti e sostenitori che in questa lunga campagna elettorale hanno collaborato con pazienza e determinazione al fine di avvicinare la collettività ad un programma politico che avesse come primo e unico scopo il benessere di tutti gli Italiani. Un grazie anche al nostro commissario nazionale, il senatore Paolo Arrigoni, che nonostante i mille impegni ci è sempre stato affianco, sostenendo la sua squadra, ringrazio anche la nostra segretaria provinciale Maria Letizia Marino e il cordinatore cittadino Giuseppe Beruschi per l’impegno dimostrato all’interno del movimento, grazie al nostro assessore Giuseppe Cognigni, per la volontà e la responsabilità con cui si è messo in gioco in queste elezioni».