MACERATA - L’incontro di martedì 6 marzo alle 18 nella Sala Castiglioni della Mozzi Borgetti sarà dedicato alla performance teatrale: “La Despedida” Ciudad Juarez Mexico

Nell’imminenza dell’Otto marzo, giornata internazionale della donna, l’assessorato alle Pari Opportunità di Macerata organizza una serie di eventi per richiamare l’attenzione su temi legati al “femminile”. In questo ambito, si segnale l’incontro programmato per martedì 6 marzo alle 18 nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi Borgetti che sarà dedicato ad una particolare performance teatrale: “La Despedida” Ciudad Juarez Mexico, storia di ordinario femminicidio.

Lo spettacolo ha debuttato con successo lo scorso 24 febbraio al teatro “Il Piccolo” di Jesi ed è stato realizzato con il patrocinio e la compartecipazione organizzativa dell’Assemblea legislativa del Consiglio Regionale delle Marche, il patrocinio del comune di Macerata, il Patrocinio della Uilt (Unione Italiana Libero Teatro) Marche. L’allestimento è frutto della collaborazione tra Shambhala Teatro Yoga® di Jesi e Associazione Culturale Ctr– Calabresi TeMa Riuniti di Macerata e si avvale del testo di Gabriella Zagaglia, della sceneggiatura musicale e della regia di Tiziana Gherardi. L’appuntamento del 6 marzo alla Sala Castiglioni offre l’occasione di incontrare l’ autrice del testo, la regista della performance e parte del cast de “La Despedida” e di riflettere insieme a loro sull’insensatezza della violenza subìta da tante donne, ma anche sulla necessità e sulla possibilità di restituire ad esse il Rispetto e l’Amore dovuti ad ogni essere umano in una consapevole circolarità di morte e vita. “La Despedida” andrà di nuovo in scena in due repliche, entrambe a Macerata, con ingresso a offerta libera e volontaria: domenica 11 marzo al teatro Don Bosco,alle 17,30 e domenica 8 aprile al teatro della Società Filarmonico Drammatica.