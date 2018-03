MACERATA - Il libro di Donatella Fioretti "Dalle Marche all'Europa" dedicato al diario della gentildonna maceratese. La presentazione mercoledì 7 marzo, alle 17, nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi-Borgetti

Il Centro Studi Storici Maceratesi dà il via alle attività per il 2018 con la presentazione del libro di Donatella Fioretti intitolato: Dalle Marche all’Europa. Il diario di Elisabetta Bruti Liberati in viaggio per Londra (1851), pubblicato dalla Eum. L’evento avverrà mercoledì 7 marzo, alle 17, nella Sala Castiglioni della Biblioteca Mozzi-Borgetti di Macerata. Condurrà la manifestazione il presidente del Centro Studi, Alberto Meriggi. Interverranno, oltre all’autrice, Maria Ciotti e Augusta Palombarini. Donatella Fioretti, mentre scorreva l’elenco dei manoscritti della Biblioteca Mozzi-Borgetti ha notato un diario di viaggio inedito della gentildonna maceratese Elisabetta Ricci, moglie di Giambattista Bruti Liberati. Meravigliata e sorpresa dal fascino del manoscritto, sviluppato in ben 523 colonne, lo ha trascritto per intero e gli ha dedicato uno studio attento, volto soprattutto a scoprire la figura di Elisabetta, una donna protagonista per l’epoca di una vita per molte altre donne assolutamente impossibile.

Con una esplorazione appassionante di altre carte d’archivio (due lettere rinvenute nell’archivio della famiglia Compagnoni Marefoschi) l’autrice è riuscita a gettare sprazzi di luce sul personaggio e sulla vita di Elisabetta. Il diario descrive minuziosamente il viaggio che nel 1851 la gentildonna fece da Macerata alla volta di Londra, accompagnata dal marito e dal cognato. Un viaggio di svago e di conoscenza di un mondo lontano radicalmente diverso dal suo, un viaggio che diventa per Elisabetta un continuo confronto tra l’ambiente di Macerata e l’Europa.