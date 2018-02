SERIE D - Le due società hanno dato seguito alla possibilità concessa dalla Lnd di rinviare la partita in relazione alle elezioni politiche. Rossoblu e giallorossi scenderanno in campo sabato 10 marzo alle 14.30, weekend in cui il campionato osserva un turno di riposo

di Michele Carbonari

Rinviata Campobasso – Recanatese, sfida in programma domenica 4 marzo in Molise alle 14.30. La motivazione è del tutto inedita ma quanto mai attuale in questo periodo: le società hanno dato seguito alla possibilità concessa dalla Lnd di rinviare la partita in relazione alle elezioni politiche del 4 marzo e quindi poter permettere ai propri tesserati di recarsi alle urne e votare. La gara, valida per la nona giornata di ritorno, si disputerà nel capoluogo molisano il fine settimana prossimo, sabato 10 marzo sempre alle 14,30, quando la Serie D osserverà il turno di riposo. La decisione potrà solo che giovare alla truppa di mister Alessandrini, che in questi giorni non ha potuto allenarsi nel rettangolo verde del Tubaldi in quanto ancora sommerso dalla neve. L’impianto tornerà fruibile da domani in quanto il Comune si è adoperato per togliere il manto dal terreno di gioco e per pulire il parcheggio. Nel frattempo i leopardiani hanno dunque ripiegato in sedute di palestra e si sono dovuti accontentare del palazzetto dello sport di Recanati. Oltre alle classiche partite di calcetto, i giallorossi si sono inventati cestisti e hanno concluso con una bella sfida a basket. La Recanatese, che aveva trovato la continuità nelle ultime tre partite (due vittorie ed un pareggio), approfitta dunque di questo turno di stop per recuperare le energie spese nell’ultimo dispendioso trittico per poi ripartire alla rincorsa della salvezza.

La Lnd ha ufficializzato anche le date delle partite del post campionato. Per i playoff, la prima fase (semifinale girone) è in programma il 13 maggio mentre la seconda fase (finale girone) il 20 maggio, alle ore 16. Stesse date e orario per i playout: eventuali spareggi il 13 maggio mentre la gara secca il 20. Definito anche il giorno in cui si disputerà la finale di Coppa Italia, in cui è in lizza anche il Matelica (venerdì 9 marzo alle ore 15 i biancorossi sfideranno il San Donato Tavernelle nel quarti di finale): sabato 19 maggio.