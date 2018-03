TEATRO - La produzione della compagnia maceratese in collaborazione con Shambhala TeatroYoga di Jesi, sarà replicata domenica 11 marzo al Don Bosco e domenica 8 aprile alla Filarmonica

Sabato scorso è andata in scena nel teatro Il Piccolo di Jesi la performance teatrale “La Despedida – Ciudad Juarez Mexico – storia di ordinario femminicidio”, basata su un testo ispirato a episodi di femminicidio realmente accaduti in Messico, una commistione di musica, canto, mimo e parola per esprimere la denuncia della violenza subita da tante donne e al contempo restituire loro il rispetto e l’amore ai quali ogni essere umano ha diritto.

Lo spettacolo è stato prodotto dalla compagnia teatrale Ctr di Macerata in collaborazione con Shambhala TeatroYoga di Jesi, e con il patrocinio della regione Marche, del comune di Macerata e della Uilt- Unione Italiana Libero Teatro. Il 6 marzo alle 18 Federica Curzi, assessore alle Pari Opportunità di Macerata, presenterà lo spettacolo agli organi di stampa e alla cittadinanza nei locali degli Antichi Forni. La rappresentazione verrà replicata domenica 11 marzo nel teatro Don Bosco e domenica 8 aprile nel teatro della Società Filarmonico Drammatica. Entrambi avranno inizio alle 17,30 con ingresso a offerta libera e gratuita. L’evento avrà evidenza anche nelle edizioni pomeridiane e serali del Tgr Marche nei sabati antecedenti lo spettacolo.