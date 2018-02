EMERGENZA BIANCA - La Regione ha diramato un bollettino sulla situazione. In giornata ulteriori precipitazioni

Emergenza neve, prevista la caduta di altri dieci centimetri. A dirlo è la Regione che fa il punto sul meteo nelle Marche in base alle previsioni della Protezione civile. «Per oggi sono previsti ulteriori 10 centimetri di neve, vento e temperature molto basse, che non saliranno sopra gli zero gradi – comunica la Regione -. Domani miglioramento della situazione sul fronte neve, non sono previste precipitazioni, ma temperature molto basse. La giornata di domani sarà dunque caratterizzata dalla presenza di ghiaccio, sia sulla rete viaria, sia lungo le vie pedonali. Si raccomanda pertanto la massima attenzione e, in ogni caso, di limitare gli spostamenti a quelli necessari». Per info aggiornate su bollettini, avvisi e allerte è possibile visitare il sito della protezione civile regionale.