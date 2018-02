Rossella espugna Giulianova

BASKET B - I civitanovesi si impongono all'ultimo canestro (di Andreani quello decisivo per il 71 a 70 finale) trascinati da capitan Amoroso, Mvp del match

Vittoria bella e importante per la Rossella Civitanova a Giulianova: finisce 70-71 grazie ad una tripla di capitan Amoroso (Mvp) e a un canestro di Andreani nell’ultimo minuto, al termine di una partita proceduta a strappi per 30’, prima di un infuocato ultimo quarto. Due punti che mantengono i civitanovesi nel treno playoff, in una classifica che continua addirittura ad accorciarsi sempre di più, con la terza e la decima in quattro punti. Il prossimo weekend sarà di riposo per la Rossella a causa della Coppa Italia, per la quale dal girone C si sono qualificate San Severo e Pescara, quindi tornerà in campo al PalaRisorgimento domenica 11 marzo contro Nardò, per la prima partita del rush finale. Giulianova doveva assolutamente vincere per non scivolare a -6 dai playoff e inizia con una tripla di Preti, Civitanova però è concentrate e risponde con Coviello, Felicioni e Andreani, poi arriva a +6 con la tripla di Jovancic, arrivato appena giovedì da Fabriano e il quarto si chiude sul 13-18 con lo scambio di colpi tra Andreani-Amoroso e Ricci-Preti. Dopo il mini-riposo il play di coach Rossi è ancora caldo e da tre fa tornare gli ospiti a +8, tuttavia nel seguito la Rossella non riesce a rispondere colpo su colpa e i padroni di casa la raggiungono e la sorpassano e con un parziale di 9-0 nel finale vanno al riposo avanti 35-30. Dopo la pausa Giulianova arriva al massimo vantaggio con Preti e Bastone, qui però Andreani, Vallasciani e Amoroso riportano la Rossella sotto a suon di triple (44-41 dopo 5’), gli abruzzesi resistono con Ricci e Sagripante ma altre due triple di Andreani e Felicioni e due liberi di Coviello permettono a coach Rossi di entrare negli ultimi dieci minuti avanti di uno: 51-52. L’ultimo quarto è pieno di emozioni: Giulianova torna a +6 ma due triple di un incontenibile capitan Amoroso riportano il pareggio, poi Coviello e un’altra tripla del capitano rispondono a Gallerini (68-69 a 2’ dalla fine); dall’altra parte Gallerini questa volta sbaglia, mentre Andreani non perdono (68-71). Giulianova chiama timeout e trova due punti di Bastone, Amorso qui sbaglia ma Bastone e Preti non trovano il canestro.

Il tabellino:

Giulianova Basket 85 – Rossella Virtus Civitanova Marche 70-71 (13-18, 22-12, 16-22, 19-19)

Giulianova Basket 85: Nicola Bastone 15 (6/12, 0/2), Jacopo Preti 12 (2/3, 2/7), Daniele Tomasello 12 (4/10, 0/0), Alessandro Banchi 9 (1/4, 2/6), Danilo Gallerini 7 (2/3, 1/5), Andrea Locci 6 (3/3, 0/0), Antonello Ricci 4 (2/3, 0/2), Giuseppe Sacripante 3 (0/0, 1/1), Martino Criconia 2 (1/1, 0/2), Giorgio Zacchigna 0 (0/0, 0/0), Simone Sofia 0 (0/0, 0/0), Federico Malatesta 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Daniele Tomasello 10) – Assist: 16 (Danilo Gallerini 4)

Rossella Virtus Civitanova Marche: Francesco Amoroso 22 (5/9, 4/6), Lorenzo Andreani 18 (3/9, 4/8), Riccardo Coviello 11 (3/7, 0/6), Marco Vallasciani 6 (0/0, 2/5), Matteo Felicioni 5 (1/1, 1/3), Marko Jovancic 5 (1/2, 1/1), Matteo Marinelli 4 (2/5, 0/0), Filippo Cognigni 0 (0/0, 0/2), Marko Milisavljevic 0 (0/0, 0/0), Luigi Dania 0 (0/0, 0/0), Alessandro Cassese 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 5 / 5 – Rimbalzi: 32 7 + 25 (Riccardo Coviello 12) – Assist: 10 (Francesco Amoroso 4)