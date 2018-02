CIVITANOVA - Alla bocciofila Fontespina i campionati marchigiani Fib-Fisdir. Sugli scudi la società del presidente Nelio Piermattei

Boccisti in pista venerdì scorso alla bocciofila Fontespina di Civitanova per i campionati Regionali Fib-Fisdir organizzati dalla Asd Anthropos. In gara diciotto giocatori per l’Anthropos Civitanova, sette giocatori per la So.Sport Urbino e 9 per l’Aispod Fano.

Dopo una intensa giornata di belle giocate ed emozioni, le “bocciate” hanno dato i seguenti risultati:

Categoria Elite – individuale: oro per Massimo Magnarelli (di Castelfidardo) della Anthropos

Categoria C21 – individuale: oro per Manuel De March della Aispod, argento per Diego Scorcelletti della So.Sport e bronzo per Pietro Ricci (di Civitanova) della Anthropos

Categoria Promozione – individuale: oro per Daniele D’Alfonso (di Castelfidardo) della Anthropos, argento per Mauro Cavalieri (di Civitanova Marche) dell’Anthropos e bronzo per Mirko Montanari della Aispod

Categoria Elite – coppia: oro per Pietro Ricci e Massimo Magnarelli della Anthropos

Categoria C21 – coppia: oro per Manuel De March e Manuel Anniballi della Aispod

Categoria Promozione – coppia: oro per Lorenzo Bronzini e Jacopo Primavera della Aispod, argento per Nicola Amadori e Angela Giampaoli della So.Sport, bronzo per Giorgio Morresi e Erica Carlini (entrambi di Civitanova Marche) per la Anthropos.

Al termine dell’evento è stato assegnato il “Trofeo Cavalieri”, in ricordo di Franco Cavalieri, a Mauro Cavalieri. Presenti numerose autorità politiche, sportive e di Enti vari. Prossimo appuntamento con le bocce paralimpiche al 19-22 aprile, salvo eventuali nuovi eventi, con gli Italiani che si svolgeranno a Civitanova organizzati dall’Anthropos.