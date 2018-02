POLITICA - Il sostegno dell'ex ministro ai candidati marchigiani della lista Noi con l’Italia – Udc. Tra loro Rosalba Ubaldi: «Conosco bene il territorio, aiuterò la comunità»

«Dobbiamo mettere il cittadino al centro e ripartire da lì per ricostruire la nazione»: così l’ex ministro Maurizio Lupi arrivato giovedì sera all’hotel Mondial di Porto Recanati a sostenere i candidati marchigiani a Camera e Senato della lista Noi con l’Italia – Udc, in una sala con oltre 200 persone.

Alla presenza del segretario regionale Udc Antonio Pettinari, che ha presieduto i lavori, il sindaco Mozzicafreddo è intervenuto con il proprio saluto a sostegno della presenza di candidati in Parlamento per la soluzione delle molteplici e variegate problematiche che stanno compromettendo il territorio. Poi il professor Giorgio Torresetti ha fatto un focus sulle tossicodipendenze e sui mali che stanno penetrando anche il Maceratese.

A sostegno delle asserzioni del sindaco e del professor Torresetti è intervenuto il presidente della Provincia Pettinari, che ha affermato che le Marche hanno conosciuto enormi difficoltà, dopo il fallimento di Banca delle Marche che ha toccato imprese e risparmiatori, il sisma che ha colpito 44 Comuni su 55 della Provincia di Macerata ed infine i recenti avvenimenti che hanno fatto emergere importanti problemi di legalità dovuti a disagio giovanile, dipendenze, immigrazioni clandestine ed alla criminalità fortemente presente nella nostra regione e nel nostro territorio. Tutti dobbiamo rispettare le leggi ed è necessario ripristinare la certezza delle pene. Uno stato democratico si regge sulla legalità e sul rispetto di tutti.



«Sull’emergenza del sisma e sulla ricostruzione – ha affermato che – è necessario non sottovalutare i ritardi ma è altrettanto importante una decisiva sintonia ed impegno da parte di tutti i soggetti».

«Conosco bene il nostro territorio – ha detto la padrona di casa Rosalba Ubaldi, capolista al proporzionale Camera Marche sud- dopo oltre 30 anni vissuti al servizio dell’amministrazione comunale e degli ultimi 7 come consigliere provinciale e oltre 40 anni di lavoro vissuti nel settore del sociale all’istituto Santo Stefano, sono convinta di avere la conoscenza e l’entusiasmo per proporre le possibili soluzioni che possano aiutare la nostra comunità».

Successivamente sono intervenuti gli altri candidati Serenella Fucksia Capolista al proporzionale Camera Marche nord, Tablino Campanelli capolista al proporzionale Senato Marche, Leonardo Lippi candidato al proporzionale Senato, Massimo Mels e Giulia Marchionni che ha fatto un intervento sulla scarsa prospettiva di natalità e sulle giovani coppie che non hanno misure incentivanti.

A questo argomento si è agganciato un intervento appassionato dell’onorevole Maurizio Lupi che ha affermato di «voler mettere il cittadino al centro poiché è da questo punto che dobbiamo partire per ricostruire la Nazione, con il diritto al lavoro ed alla sicurezza che deve appartenere a tutti, perché senza sicurezza del lavoro non si va da nessuna parte e non si può costruire il futuro.

Abbiamo anche puntato nel nostro programma sulla riduzione della burocrazia per i cittadini e per le imprese, su uno stato meno invadente e più efficiente e sulla riduzione del cuneo fiscale per favorire l’occupazione e sul sostegno alle famiglie. Con la coalizione abbiamo discusso importanti argomenti in comune, che abbiamo condiviso nel programma e per questo motivo siamo alleati nella coalizione di Centro destra, mentre su altre questioni porteremo avanti le nostre idee, come abbiamo sempre fatto, riconoscendoci in valori ed ideali che sono stati importanti e fondanti in questi anni di vita democratica del Paese».