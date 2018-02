MALTEMPO - Lezioni già annullate a Macerata, Corridonia, Monte San Giusto, Treia. In altri comuni la situazione verrà valutata nelle prossime ore

di Leonardo Giorgi

Arriva Burian e chiudono le scuole. In provincia alcuni comuni hanno già deciso sulla chiusura degli istituti: Macerata, Corridonia, Monte San Giusto, Treia. Nel capoluogo rimarrà chiusa anche l’università, sospendendo tutti i corsi e gli esami. La maggior parte degli altri comuni dell’entroterra emetteranno l’eventuale ordinanza sulla sospensione delle lezioni nella giornata di domani, quando arriveranno i primi segnali di maltempo. Un allarme maltempo che è stato comunque declassificato da parte della Protezione civile Marche dal colore arancione al giallo, ma rimane lo stato di preallerta in tutto il territorio regionale. Il Comune di Tolentino sta valutando la situazione e prima di lunedì prenderà la decisione definitiva. Il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, ha già preparato l’ordinanza di chiusura, ma è in attesa. «Non possiamo decidere di chiudere le scuole – scherza – senza neanche vedere la neve. Aspettiamo almeno il primo fiocco». Situazione da valutare anche a Montecosaro, Castelraimondo e Cingoli, dove studiano circa un migliaio di ragazzi. «Il Comune dispone di 12 spazzaneve e una turbina – spiega il sindaco Filippo Saltamartini – e gli operai saranno al lavoro sin dalla notte di lunedì per assicurare la viabilità. Non possiamo prendere decisioni due giorni di prima. Se vedremo che i trasporti pubblici non potranno circolare ci incontreremo con i tecnici lunedì alle 5,30 del mattino e prenderemo una decisione sull’eventuale chiusura degli istituti. La comunicherò sul sito del comune di Cingoli e sulla pagina Facebook ufficiale». Anche a Camerino il Comune non ha ancora deciso se chiudere le scuole. A Camporotondo il sindaco Emanuele Tondi prendere l’arrivo di Burian con uno spirito diverso. Oltre ad offrire un’assistenza h24 per situazioni di emergenza grazie alla Protezione civile (che si può contattare al numero 3771881887 o tramite il sindaco al 3298222331), anche quattro giorni di attività “anti maltempo”. Tante iniziative dedicate anche ai bambini, tra pupazzi di neve e cioccolata calda per affrontare il freddo siberiano. Tutti i dettagli sulla pagina social del sindaco Tondi.