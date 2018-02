Maltempo, allerta neve in A14

DA DOMENICA mattina sono previste le prime precipitazioni per l’arrivo di aria fredda dalla Siberia

Aria gelida dalla Siberia attesa per le prime ore di domenica (leggi l’articolo), previste nevicate in pianura che potrebbero interessare anche le autostrade. In particolare per quanto riguarda le Marche, la società autostrade annuncia che è prevista neve lungo la A14 tra Bologna e Pesaro nella mattina di domenica e nel pomeriggio e sera tra Pesaro e Ancona. Lunedì invece le nevicate potrebbero interessare l’A14 tra Bologna e Poggio Imperiale. Viste le previsioni la società autostrade «invita gli automobilisti a limitare gli spostamenti evitando le zone più a rischio, mettendosi in viaggio solo se strettamente necessario e, comunque, solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo».

La società ha già attivato il piano antineve, con oltre 2.200 mezzi operativi e 3.600 uomini dedicati alle attività di prevenzione ed abbattimento della neve con una capacità di circa 240mila tonnellate di fondenti stradali. «Nelle tratte interessate dalle precipitazioni nevose potranno essere attivati, in stretta collaborazione con la Polizia Stradale, i dispositivi di fermo temporaneo per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate in conformità ai protocolli vigenti». Autostrade per l’Italia raccomanda a chi sarà costretto a mettersi in viaggio sulle tratte interessate dalle precipitazioni di partire dopo aver controllato che la propria vettura sia in piena efficienza e con il pieno di carburante, di avere tutta la dotazione necessaria dai giubbini rifrangenti a catene o gomme termiche. Autostrade informa che per mantenersi aggiornati è possibile farlo con i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way; sul sito www.autostrade.it; su Rtl 102.5; su Isoradio 103.3 Fm; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il call center autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.