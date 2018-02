MACERATA - L'Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati ha scelto il nuovo rappresentante locale e, grazie alla certezza del mantenimento del punto di eccellenza, progetta importanti appuntamenti informativi

L’Aipa elegge il nuovo presidente, approva il bilancio e annuncia importanti iniziative per il 2018. L’Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati di Macerata ha scelto come presidente Giovanni Di Geronimo, da molti anni impegnato nell’attività di volontariato. Con oltre 400 iscritti l’associazione si occupa di accogliere e sostenere i pazienti sottoposti al prelievo digitale e al trattamento del farmaco Coumadin con dosaggio personalizzato presso il centro Tao (Trattamento anticoagulante orale) dell’Ospedale di Macerata. Un Centro di eccellenza, riconosciuto come “salva vita”, unico nelle Marche e nel centro Italia che assiste circa 1.800 pazienti in Provincia con pregressi episodi quali l’ictus, trombosi, embolia polmonare, ischemia, fibrillazione atriale e portatori di valvole cardiache. «C’è grande soddisfazione per il mantenimento e il potenziamento del centro – spiega il neo presidente – Superati i vari tentativi di chiuderlo (leggi l’articolo) oggi rimane un importante punto di riferimento non solo perché evita il disagio di sottoporsi più volte al prelievo in vena ma anche per il costante monitoraggio svolto su pazienti ad elevato rischio a fronte di una spesa assolutamente sostenibile in rapporto al numero di prestazioni erogate (circa 20.000 ogni anno). Le prestazioni del Centro Tao sono affidate a personale medico e paramedico che oltre alla professionalità nel gestire i controlli ed individuare la dose ottimale da somministrare garantisce una eccellente capacità di dialogo e cortesia, fondamentale come supporto psicologico ai pazienti quasi tutti sofferenti e anziani». Consapevole del mantenimento del centro l’Aipa annuncia importanti inziative: «Faremo un convegno di portata nazionale sui farmaci alternativi con esperti del settore – prosegue Di Geronimo – e una giornata dedicata alla prevenzione con un punto screening gratuito. Mettiamo a disposizione tutte le nostre risorse umane ed economiche per un impegno che sarà essenzialmente rivolto a queste attività e alla necessità di dare un messaggio a tutti i cittadini. La prevenzione e l’informazione sono la cura primaria per queste patologie senza attendere l’insorgere di pericolosi eventi. Abbiamo però bisogno di una collaborazione con gli enti lòocali e di poter disporre di una sede idonea all’interno della struttura sanitaria superando l’attuale stato di precarietà. Rinnoviamo inoltre l’impegno di dare seguito al decentramento e alla realizzazione di altri centri in provincia oltre quelli già esistenti ( Recanati, Tolentino, Pollenza, Corridonia, San Severino, Treia)».