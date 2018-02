LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

Il cantastorie è una figura tradizionale della “letteratura orale” e della “cultura folklorica”, un antesignano degli attuali artisti di strada. Spostandosi, in occasione di feste e sagre di piazza in piazza, raccontava con il canto una storia, sia antica che riferita a fatti e avvenimenti contemporanei. Esso accompagnava la “cantata” con uno strumento: di norma la chitarra ma anche con la fisarmonica o in tempi più remoti con la “lira”. Si aiutava con cartelloni su cui disegnava la storia nelle scene principali. La sua opera veniva remunerata con le offerte degli spettatori. Spesso portava i suoi racconti di casa in casa.

La tradizione dei cantastorie deriva da lontani precedenti, quali gli “aedi” e rapsodi greci, i giullari, menestrelli, “bardi” celtici, “trovatori o trovieri” del Medioevo francese e nella scuola poetica siciliana. Simili figure sono presenti anche nella cultura islamica, indiana e africana. A partire dal XIV secolo si allontanano dalla letteratura più colta e contribuiscono a diffondere in dialetto le gesta dei paladini carolingi della “chanson de geste”, argomento anche “dell’Opera dei pupi”. Hanno la massima fioritura nella Sicilia del XVII secolo, nella Roma del XVIII secolo vengono appoggiati dalla Chiesa con lo scopo di diffondere presso il popolo le storie dei santi e della Bibbia. Nel 1661 a Palermo i Gesuiti costituiscono la congregazione degli “Orbi”, canterini ciechi a cui viene insegnato a suonare uno strumento per accompagnare temi esclusivamente religiosi.

L’ultimo cantastorie di Macerata è stato Rinaldo Tartuferi, nato in città il 20 dicembre 1873 e soprannominato dalle persone “Battilosse”. Di professione faceva il calzolaio ma lasciò ben presto questo mestiere per abbracciare quello di cantore girovago, non prima di essersi unito in duo con una avvenente ragazza di Appignano, anch’essa cantastorie. Attrezzati di cartelloni e chitarra giravano per tutte le piazze dei dintorni facendo affari d’oro perché i loro spettacoli richiamavano sempre un pubblico numeroso. Nonostante il successo un giorno “Battilosse” venne abbandonato dall’affascinante partner. Svanita questa avventura si dette al commercio ambulante di lacci da scarpe e passamaneria. Per far accostare acquirenti alla bancarella non disdegnava di richiamarli con i suoi canti accompagnati dal suono della chitarra. Giunto in età avanzata si ritirò presso il ricovero cittadino ma, appena poteva, durante le ore di libertà, si portava con l’inseparabile chitarra in una vicina osteria e li continuava il suo vecchio mestiere di cantastorie. Durante la sua esistenza dapprima abitò in vicolo dell’Erta, poi in vicolo dei Tribunali 10, infine in via dell’Ospedale 2 (che sarebbe l’ospizio) dove cessò di vivere il 19 aprile 1953.

Intorno Macerata altri cantastorie sono saliti agli onori della notorietà: a Civitanova operava “Peppe Ciacciu” (così detto perché balbuziente), al secolo Giuseppe Cervellini, le cui esibizioni avvenivano nelle osterie e negli alberghi. Altro cantore è stato “Tarquì de Cinguli”, al secolo Tarquinio Pelletti, la cui fama era sconfinata fino in Abruzzo; lo strumento con cui si accompagnava era “lu timbulu” cioè il triangolo. Per venire ai nostri giorni, ad Appignano ha scritto, composto e “cantato” fino a poco fa Giuseppe Gasparrini in arte “Peppe de Birtina”. Nota la sua collaborazione con il gruppo de “I Vincisgrassi”. Nel fermano, sempre fino a poco fa ha operato Antonio Angelelli in arte ‘Ntunì de Tavarró”. I suoi ritornelli sono ora riproposti dai “Cantastorie di Passo di Treia”.