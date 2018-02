Penultimo impegno casalingo di regular season per la Lube Civitanova: domenica (ore 18) all’Eurosuole Forum gli uomini di Medei affrontano la Calzedonia Verona dei tanti ex con la volontà di tenere stretto il secondo posto insidiato da Modena (a -2 dai biancorossi) in un match di alta classifica contro la formazione veneta che, a sua volta, vuole punti importanti per agguantare il quarto posto nella sfida a distanza con Trento. Dopo la bella vittoria di Roeselare in Champions League che significa qualificazione al turno successivo, Stankovic e compagni vogliono lanciare alla grande la volata finale in SuperLega, a partire proprio dalla sfida di domenica con Verona.Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum sabato dalle 15.30 alle 18.00, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 all’inizio della gara.

L’AVVERSARIO – La formazione guidata dal serbo Nikola Grbic e dall’ex Lube Giancarlo D’Amico scenderà in campo con la regia di Luca Spirito mentre l’opposto dovrebbe essere lo sloveno Toncek Stern (il greco Djuric è ancora ai box). Al centro la coppia Pajenk (altro ex Lube) e il marchigiano Birarelli, a schiacciare in banda il canadese Maar probabilmente in coppia con l’iraniano Manavinezhad, in alternativa ci sono lo statunitense Jaeschke e Federico Marretta. Il libero è Nicola Pesaresi, nella scorsa stagione campione d’Italia proprio con la maglia della Cucine Lube Civitanova.

TANTI EX IN CAMPO – Due con Verona, due con la Lube: si dividono così i giocatori ex di turno protagonisti del match. Con la maglia della Calzedonia ci sono Alen Pajenk (alla Lube dal 2011 al 2013) e Nicola Pesaresi, cresciuto nel settore giovanile biancorosso e in prima squadra nella scorsa stagione. Inoltre il vice allenatore Giancarlo D’Amico è stato nelle ultime due stagioni l’assistente di Chicco Blengini alla Lube. Con la maglia dei campioni d’Italia, invece, ci sono Jiri Kovar (a Verona nel 2009-2010) e Taylor Sander (in Veneto dal 2014 al 2016).

PARLA DRAGAN STANKOVIC – “Domenica sarà fondamentale ottenere i tre punti dal match contro Verona, perché siamo ormai entrati nello sprint finale della regular season e il nostro obiettivo è ottenere la miglior posizione possibile in vista della griglia Play Off Scudetto. Il primo posto si è allontanato e Modena alle nostra spalle è a -2, ma non guardiamo questo, pensiamo piuttosto a vincere tutte le gare che ci restano da qui alla fine e vedremo la classifica finale. Massima attenzione con Verona, tra le migliori squadre di questo Campionato e in piena lotta per il quarto posto, sicuramente scenderanno in campo per metterci in difficoltà. Ma siamo consapevoli della nostra forza e della possibilità di fare nostro il match esprimendo la pallavolo che sappiamo”.

La decima giornata di ritorno sarà diretta da Luca Sobrero di Savona e Marco Braico di Torino.

GIORNATA DEDICATA A SAVE THE CHILDREN – Domenica all’Eurosuole Forum sarà una giornata veramente intensa per il Club Lube nel Cuore e tutti gli spettatori che parteciperanno. La giornata sarà dedicata al momento conclusivo dell’iniziativa di solidarietà LNC 4 CHILDREN a favore di Save The Children.

Lube nel Cuore, in collaborazione con King Sport&Style e A.S. Volley Lube, è scesa in campo per offrire una speranza e un sollievo ai bambini meno fortunati, nel segno dello sport e, in particolare, della pallavolo, è stato realizzato un calendario a tema “Lube” distribuito nelle scorse gare all’Eurosuole Forum di Civitanova.

I fondi raccolti verranno destinati a Save the Children e si trasformeranno in sostegno concreto alla Campagna “Illuminiamo il futuro”, per il contrasto alla povertà educativa in Italia. Questo progetto nasce nel 2004 per offrire importanti opportunità formative a ragazzi che vivono in condizioni di estremo disagio socio-economico attraverso i “Punti Luce”: una rete di centri ad alta densità educativa, attualmente costituita da 23 strutture, distribuite nei quartieri difficili di 17 città. Inoltre, il Club di tifosi biancorossi, King Sport e la Lube Volley, orgogliosi sostenitori dell’iniziativa, doneranno all’associazione un kit da pallavolo (rete e palloni ) e abbigliamento sportivo.

La giornata vedrà anche la preziosa presenza presso l’Eurosuole Forum dell’attore marchigiano Cesare Bocci, da alcuni anni testimonial impegnato al fianco di Save the Children, per ricevere la donazione insieme ai Volontari dell’Associazione. Nell’occasione sarà allestito all’ingresso del palasport un punto di raccolta dove, chi non lo avesse ancora fatto, potrà contribuire alla raccolta fondi ritirando un calendario.

Con l’hashtag #avversarimainemici sarà rinnovato il gemellaggio con i tifosi “Maraia Gialloblù” di Verona, non solo in nome della passione per lo sport ma anche sostenendo l’iniziativa benefica LNC 4 CHILDREN. Infatti la tifoseria scaligera, nelle partite casalinghe, ha realizzato una raccolta fondi che domenica consegneranno ai rappresentanti della nota associazione di volontariato, nel post partita ci sarà un momento conviviale tra le due tifoserie come da tradizione. I valori dello sport diventano un aiuto concreto quando si condividono obiettivi comuni di solidarietà, vicinanza ed educazione superando campanilismi e diversità.