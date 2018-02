Macerata, il weekend dell’amore

IN PROGRAMMA musica live, spettacoli a teatro, laboratori per bambini e sconti per gli innamorati

Il weekend in centro si chiama “Macerata mon amour”. Un fine settimana dedicato all’amore celebrato e declinato in tutte le sue forme, dalla musica all’arte, dallo shopping ai bambini. Partenza in sordina ieri (il flash mob dei baci è andato deserto – leggi l’articolo), ma il calendario è ancora ricco di iniziative.

Da domani a domenica sarà “Musica e teatro mon amour” con le audizioni live di Musicultura 2018 in programma al teatro della Filarmonica nel corso delle quali si potranno ascoltare le proposte selezionate fra le oltre ottocento iscritte al concorso. Venerdì in programma “Così vicino, così lontano”. Il Teatro della comunità in scena alle 21 nel teatro Don Bosco. Mentre al teatro Lauro Rossi, sempre alle 21, l’amore è per la musica classica con “I concerti di appassionata” che presenteranno sul palcoscenico il concerto per piano dell’artista internazionale Conrad Tao. Sabato 17, al teatro lauro Rossi, dalle 17,30 alle 19, amore per il libero pensiero con “Per Giordano Bruno”, in compagnia del professor Paolo Giordani, un’iniziativa a cura di Società filosofica italiana e Scuola popolare di Filosofia. A seguire alle 21,30 per Macerata Jazz Winter ci sarà Colours jazz orchestra in concerto a cura di associazione Musicamdo.

Macerata Mon Amour è dedicato anche ai bambini con “L’amore una cosa da piccoli”. L’appuntamento è alla Biblioteca Mozzi Borgetti, dalle 16,30 alle 18,30, con “L’amore è”, laboratori gratuiti per bambini dai 4 anni mentre sabato 17 febbraio, dalle 10 alle 12, per i sabati speciali di “Nati per leggere” e “Nati per la musica”, ci sarà “Le parole, le mettiamo insieme”. E ancora amore per l’arte e i musei domenica 18 febbraio alle 15,30 a palazzo Buonaccorsi con “Crea il tuo stemma e ti dirò che catenato sei”, attività gratuita su prenotazione a cura di Macerata Musei nell’ambito di Gran Tour Cultura.

Alla settimana maceratese dedicata all’amore arrivano anche “Mostre e musei mon amour”. Fino a domenica 28 febbraio sarà possibile innamorarsi dell’arte con “Il segno d’inizio”, la mostra di opere di giovani artisti a cura della Pro Loco Macerata inaugurata ieri mercoledì 14 febbraio alla galleria degli Antichi forni. Sabato 17 febbraio è “Un amore di natura” con l’apertura straordinaria del museo di Storia naturale con ingresso gratuito dalle 14 alle 18. La settimana dedicata all’amore domenica 18 febbraio, alle 11,30, prevede anche, nell’ambito del Grand Tour della Cultura, Alla scoperta del secondo Cinquecento a Macerata, un itinerario che si svilupperà tra i presidi museali di Palazzo Buonaccorsi, con la mostra “Capriccio e Natura: Arte nelle Marche del secondo Cinquecento – Percorsi di rinascita” e la Biblioteca comunale Mozzi Borgetti, con l’intento di narrare al pubblico i fasti maceratesi del XVI secolo. Il percorso prevederà una visita guidata alle 11,30 e un laboratorio per bambini alle 15,30. Prenotazione obbligatoria e informazioni ai numeri 0733256361 e 0733271709.

Per tutta la durata di Mon Amour c’è “Shopping mon amour”. In centro mano nella mano, in una romantica atmosfera nel cuore cittadino, tra vetrine decorate (in corso della Repubblica i commercianti hanno riportato sulle vetrine frasi della poesia di Frida Kalo “Ti meriti un amore”) menù a tema, gadget in omaggio e sconti dedicati agli innamorati. Cancellato dai proponenti invece “Cioccol’altro mon amour”, l’iniziativa della cooperativa sociale Mondo solidale che avrebbe dovuto svolgersi sabato e domenica ai Magazzini Uto.