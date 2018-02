IN PISTA - La portacolori della società leopardiana conquista la medaglia d'argento sui 60 metri Under 18 ai Campionati nazionali indoor disputati ad Ancona

In una finale dei campionati italiani indoor di Ancona dagli altissimi contenuti tecnici Melissa Mogliani Tartabini fa registrare nei 60 metri piani Under 18 un 7″68 che vale il secondo gradino del podio dietro alla già plurimedagliata Rebecca Menchini (Atl. Stronese Nordaffari) che vince con 7″66 e davanti a Greta Rastelli (Team Atletica Marche) che completa il podio in terza posizione con 7″72. Melissa ha poi corso i 200m centrando anche qui la finale delle migliori con il crono di 25″00 in batteria che vale anche il primato personale, nella prova conclusiva su questa distanza si è infine piazzata quarta arricchendo il proprio fine settimana con un’altra bella prestazione. Soddisfatta la neo medagliata commenta cosi le proprie prestazioni: «Nella finale dei 60 sono arrivata sul blocco di partenza molto emozionata e allo start sono scattata con un pizzico di ritardo, poi ho spinto al massimo riuscendo a recuperare fino alla seconda posizione. Sono contentissima di questa medaglia perché mi ripaga dell’impegno che metto negli allenamenti e della passione che ho per questo sport.

Nei 200 sapevo invece di gareggiare con avversarie più accreditate di me come la Gherardi e la Kaddari che hanno battuto entrambe il record italiano, è stato comunque bellissimo confrontarmi con atlete così forti». L’evento si è poi concluso con le gare di staffetta 4x200m dove il quartetto recanatese composto da Ilaria Marconi, Chiara Bonfili, Giorgia Cervellini e Sara Lorenzini ha ben figurato migliorando di sei decimi il tempo già ottenuto la scorsa settimana con la stessa formazione. Queste le parole della prima frazionista Ilaria Marconi: «È stata una bellissima esperienza in un palaindoor gremito, la staffetta è sempre una gara affascinante ed eravamo molto determinate. Usciamo rafforzate da questa competizione perché siamo riuscite in un contesto cosi importante a migliorare il nostro primato». Molto soddisfatto il tecnico Alessandro Rovati che segue queste ragazze con passione in un ambiente familiare ed allo stesso tempo professionale come quello dell’Atletica Recanati.