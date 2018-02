MACERATA - Il 28enne eletto all'unanimità alla guida dei costruttori edili

L’Assemblea dei Giovani della Sezione Ance (Costruttori Edili) di Confindustria Macerata ha eletto all’unanimità quale presidente Alberto Grimaldi della Grimaldi Costruzioni srl. Alberto Grimaldi, 28 anni, si è laureato in “Economia e Commercio Internazionale” alla

Politecnica delle Marche di Ancona, ha inoltre, nel 2016, conseguito un master in “Wine Export and Management” con l’Università di Camerino. Al termine degli studi inizia a lavorare nell’azienda di famiglia occupandosi principalmente del settore

amministrativo e delle Gare di appalto. Il core business dell’impresa Grimaldi è il restauro e le ristrutturazioni, con esperienza anche nelle nuove costruzioni e nell’edilizia industriale. Confindustria Macerata nel complimentarsi con il dottor Grimaldi augura a lui ed al suo staff buon lavoro.