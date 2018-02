MACERATA - Il 23enne prodigio del pianismo internazionale venerdì 16 febbraio al Lauro Rossi

L’appuntamento di venerdì 16 febbraio dei ‘Concerti di Appassionata’ segna uno dei momenti di maggiore prestigio della stagione. Venerdì prossimo alle 21 al teatro Lauro Rossi si esibisce Conrad Tao, talento prodigioso della scena pianistica internazionale che il New York Times ha definito “musicista capace di sondare l’intelletto e di esprimere una visione artistica a cuore aperto”.

Il concerto è realizzato grazie alla collaborazione con l’Istituto Confucio dell’università di Macerata e costituisce una speciale anteprima in note del capodanno cinese che si terrà in città sabato 17 febbraio. Talento cristallino sostenuto da tecnica vigorosa, capacità comunicativa e intensità esecutiva, a soli ventiquattro anni Tao ha collezionato una serie di prestigiosi riconoscimenti fra i quali il titolo di “studioso presidenziale” nelle Arti dalla Commissione della Casa Bianca americana (2011), l’Avery Fisher Career Grant (2012) e il Lincoln Center Award for emerging artists (2018), oltre ad essere stato premiato con la Young Arts Gold Medal per la musica. La sua performance dello scorso dicembre per le Crypt Sessions series è stata inserita dal New York Times nella lista Best Live Classical Music del 2017. È anche compositore pluripremiato, con il Ascap Morton Gould Young Composer e il Premio Carlos Surinach per citarne alcuni.

Nonostante la giovane età, questo prodigio del pianoforte si è esibito in recital negli Stati Uniti, in Asia e in Europa; in Italia ha suonato insieme all’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia e all’Orchestra sinfonica “Giuseppe Verdi!”, riscuotendo un successo entusiastico di pubblico e critica. A Macerata Tao esegue un programma musicale estremamente suggestivo e caratterizzato da un particolarissimo corto circuito spazio-temporale che va da Felipe Lara a Beethoven passando per Mozart, Pierre Boulez e Philip Glass.

La stagione 2017-2018 dei ‘Concerti di Appassionata’ è organizzata dal comune di Macerata con la direzione artistica dell’associazione musicale Appassionata con il contributo del MiBACT, Regione Marche, Società Civile dello Sferisterio-Eredi dei Cento Consorti, Apm, Università di Macerata, Istituto Confucio e Anmig. Main sponsor della stagione è Menghi Shoes.

Biglietti in vendita presso la Biglietteria dei teatri in piazza Mazzini 10 a Macerata (T 0733-230735, lun.-sab. 10.30-12.30; 16.30-19.30; il giorno stesso del concerto anche in teatro a partire dalle 20); online su vivaticket.it. L’acquisto dei biglietti con la Carta del Docente e con App18 è possibile presso la biglietteria dei teatri a Macerata. Info: comune.macerata.it e appassionataonline.it.