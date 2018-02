CIVITANOVA - Gli organizzatori hanno denunciato in Commissariato la violenza verbale comparsa sotto al post dell'evento in un gruppo Facebook

Toni accesi e minacce al Popolo della famiglia su Facebook, super schieramento di forze e concerto-conferenza blindata. La sezione locale del partito denuncia “gli haters” al Commissariato di Civitanova. L’appuntamento previsto questo sera al ristorante Orso e anticipato nel pomeriggio con una conferenza stampa (leggi l’articolo) ha creato forti malumori all’interno di una pagina Facebook di giovani residenti a Potenza Picena.

Gli organizzatori avevano postato la locandina dell’evento e in coda si sono scatenati i commenti alcuni sopra le righe e inneggianti alla violenza tanto che gli organizzatori hanno denunciato alla polizia le frasi incriminate. «Sono state pubblicate alcune minacce intente a creare allarme e disordine – si legge in una nota diffusa dal partito – nello specifico, tra i commenti relativi alla locandina del concerto pubblicata in rete, si faceva riferimento a manifestazioni di protesta e all’utilizzo di bombe carta o molotov. Tutto ciò perché tra i temi toccati da Amato c’è l’ideologia gender che il Popolo della Famiglia contrasta in modo determinato, ponendo la famiglia naturale al centro della propria azione politica. Esponenti del Popolo della Famiglia locale si sono recati subito presso il Commissariato di Polizia di Civitanova Marche per denunciare quanto accaduto. Non si riesce a comprendere come temi posti alla base della cristianità possano creare malumori tali da scatenare minacce così gravi. Un ringraziamento particolare va fatto alle Forze dell’Ordine che, con puntualità e zelo, hanno immediatamente raccolto le preoccupazioni ed i timori rappresentati, organizzando un servizio d’ordine ed un pattugliamento sul luogo dell’evento».