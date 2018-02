BASKET FEMMINILE - Le civitanovesi si impongono 80 a 42 in casa e ottengono il quinto successo consecutivo

L’Infa Feba Civitanova coglie la quinta vittoria consecutiva. Le biancoblu si impongono per 80-42 contro la Surgical Cagliari dopo un’ottima partita: infatti le “momò” sono riuscite ad imporre il proprio ritmo e grazie ad un buon gioco corale hanno portato a casa altri due punti preziosi, allungando così la striscia positiva di risultati in questo 2018. Una gara in cui hanno dato tutte le ragazze il proprio contributo, a dimostrazione della crescita continua della squadra. Parte bene la Feba che riesce a crescere alla distanza, grazie anche alle giocate di Bocola, e chiudono il primo quarto sul 19-10. Le “momò” gestiscono bene ad avvio di seconda frazione riuscendo a staccare le avversarie, 26-10 dopo 2 minuti di gioco, ma le ospiti, grazie anche ad una difesa aggressiva, riescono ad arginare la manovra delle biancoblu che chiudono avanti sul 35-25. Alla ripresa delle ostilità Cagliari parte con un break di 0-4: dopo un iniziale smarrimento le “momò” riprendono a correre e toccano il 46-29 con un break di 11-0. La svolta arriva alla metà della frazione, quando le ragazze di coach Matassini, grazie anche alle giocate di un’ispirata Trobbiani, piazzano un 20-4 micidiale che porta il punteggio sul 66-33 di fine terzo quarto. Nell’ultimo periodo le ragazze di coach Matassini gestiscono il margine, da evidenziare gli 8 punti consecutivi della 2001 Paoletti, e il match si chiude sull’80-42.

Il tabellino:

INFA FEBA CIVITANOVA MARCHE – VIRTUS CAGLIARI 80-42 (19-10; 35-25; 66-33)

CIVITANOVA: Orsili 2, Rosier 12, Paoletti 8, Perini 8, Bocola 11, Mataloni 16, Trobbiani 13, Marinelli 4, Pelliccetti, D’Amico, Ceccarelli 6 All. Matassini

CAGLIARI: Puggioni 5, Sorrentino, Raiola 9, Georgieva 7, Markovic 7, Vargiu 5, Orsini 6, Podda, Pastena 3, Pellegrini All. Ferazzoli

Arbitri: Vincenzo Agnese e Pietro Rodia