Helvia ko a Montefano

PROMOZIONE - La squadra allenata dall'ex Lattanzi vince 3 a 2, gli uomini di Carassai (a segno in apertura e chiusura di gara con due rigori trasformati da Montanari) scivolano a cinque punti dalla zona playoff

L’Helvia Recina fallisce l’ennesimo esame di maturità di questa stagione sul campo del Montefano e vede allontanarsi sempre di più la possibilità di raggiungere i play off. Contro la squadra dell’ex tecnico Roberto Lattanzi, è l’ennesima rimonta subita a lasciare l’amaro in bocca ai ragazzi di mister Carassai con ilo 3-2 finale che premia i locali più cinici ed esperti nel gestire i momenti chiave del match. Orfano anche di Ramadori, stagione chiusa in anticipo per lui per problemi di lavoro, il tecnico arancionero schiera l’Helvia con un 4-2-3-1 con Perrella, Badiali e Maccioni alle spalle di Marcoaldi e la mossa sembra dare i suoi frutti. L’Helvia gioca bene, in velocità con continui inserimenti sulle fasce e scambi di prima e il Montefano fatica a trovare le contro misure, concedendo al minuto undici il calcio di rigore, fallo di Rocchi in uscita su Maccioni, che Montanari trasforma per il meritato vantaggio. Al 16′ Perrella sfiora il raddoppio con un destro deviato ma un minuto dopo il giovane Piccioni paga l’inesperienza e stende Aquino in area per il rigore del pareggio trasformato dall’argentino. Il gol muta gli equilibri con un Montefano più deciso e un’Helvia che per alcuni minuti accusa il colpo tornando a farsi vedere in avanti a ridosso della mezzora quando un’altra ingenuità collettiva della difesa lascia libero Bonacci a centro area di mettere dentro il gol del sorpasso. Campana sfiora il pari con un destro dal limite deviato di poco sopra la traversa e al 39′ l’ennesimo pasticcio difensivo chiude in pratica la contesa: Pagliarini non rinvia il pallone e Bonacci mette al centro trovando una sfortunata carambola su Capparuccia che sigla un’incredibile autogol che sa di beffa. L’Helvia vacilla e nel finale rischia il tracollo con Recchi che salva su un destro di Mengoni.

Nella ripresa il Montefano controlla la partita con ordine chiudendo tutti i varchi all’Helvia Recina e sfiora in almeno tre occasioni il punto del quattro a uno con Bonacci, Latini e Palmucci sul quale è ancora Recchi a salvare con un grande intervento. Dall’altra parte le occasioni più ghiotte per l’Helvia sono un destro al volo di Marcoaldi dal limite alto di poco e una punizione di Campana dalla distanza messa in angolo da Rocchi, troppo poco per riaprire la partita che sul piano prettamente statistico si chiude al 95′ con un altro calcio di rigore di Montanari per fallo su Maccioni. Domenica prossima altro gara casalinga molto ostica con il San Marco Servigliano Lorese, ennesimo esame da affrontare per un rincorsa sempre più a ostacoli. «Credo che vadano fatti i complimenti ad entrambe le squadre – il commento a fine gara di mister Carassai – per la partita espressa. Anche noi abbiamo giocato secondo me una buona gara dove purtroppo paghiamo oltre i nostri demeriti alcune disattenzioni difensive. Ci manca quel pizzico di malizia per affrontare certe partite e il fatto di non aver vinto neanche uno scontro diretto ne è la prova tangibile. Mercoledì abbiamo la partita di Coppa Marche e poi ci prepareremo al meglio per domenica, resto fiducioso per un finale di stagione che può ancora regalarci delle soddisfazioni».

Il tabellino:

MONTEFANO: Rocchi, Cesari, Mengoni, Camilloni, Pigini, Moschetta, Aquino (81′ Sampaolesi), Palmucci, Latini (91′ Lorenzetti), Rossini (50′ Silvestroni), Bonacci. All: Lattanzi

HELVIA RECINA: Recchi, Piccioni (66′ Ascenzi), Montanari, Hoxha, Capparuccia, Pagliarini, Perrella (68′ Massini), Campana (81′ Domizioli), Marcoaldi (65′ Di Crescenzo), Badiali, Maccioni. All: Carassai

RETI: 11′ rig. e 95′ rig. Montanari, 17′ rig. Aquino, 30′ Bonacci, 39′ aut. Capparuccia

ARBITRO: Lanzetta di Pesaro (Marinelli di Ancona- Pagliari di Fermo)

NOTE: ammoniti: Perrella, Hoxha, Palmucci, Latini, Rocchi, Sampaolesi