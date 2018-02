TOLENTINO - Il progetto finanziato dalla Regione coinvolge anche i comuni di Bolognola, Castelsantangelo sul Nera e Visso. Tanti appuntamenti da sabato a martedì

“Popolazione di Fenomeni” è il progetto che coinvolge i Comuni di Tolentino (capofila), Bolognola, Castelsantangelo sul Nera e Visso presentato ufficialmente ieri per il Carnevale 2018. Un progetto di spettacolo dal vivo finanziato dalla Regione Marche e finalizzato all’animazione delle zone terremotate con particolare attenzione a giovani ed anziani, ideato e coordinato da Empatia Comunicazione. Popolazione di Fenomeni perché in un territorio che più geo-fisico non si può, c’è una generazione di fenomeni con un fisico bestiale, per resistere agli urti della vita. Di fronte ai fenomeni della natura, si crolla, ma non si molla. Allora fronte comune, anzi, quadri-comune, per offrire “un attimo di pace sai” anche con l’aiuto dell’arte e della creatività.In programma una serie di iniziative che coinvolgeranno le popolazioni dei quattro comuni e del loro territorio di riferimento. Si inizia festeggiando il Carnevale. Presenti il sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi, il sindaco di Bolognola Cristina Gentili, il tesoriere della pro Visso Guido Maria Carioli, il vicesindaco di Tolentino Silvia Luconi, l’assessore alla Cultura di Tolentino Alessia Pupo, in rappresentanza di Empatia Comunicazione Lorella Sampaolo, la segretaria della pro Loco Tct Novella Scalzini. Il programma prevede una festa domani a Castelsantangelo sul Nera per i comuni di Visso, Ussita e Castelsantangelo e in serata per i ragazzi a Tolentino. Domenica 11 e martedì 13 febbraio Carnevale al Palazzetto sempre a Tolentino. Domenica 18 febbraio festa con tutti i protagonisti di Frozen a Bolognola ed a fine febbraio festa conclusiva a Castelsantangelo sul Nera.

Il programma. Sabato 10 febbraio, a Il Campanaccio di Castel Santangelo sul Nera, appuntamento da non perdere con “Porco Mondo! Pig Carnevale”. Si inizia alle 15.30 con Carnival Show, con giochi, spettacolo e animazione. A seguire L’Allegra Brigata: gran parata e premiazione delle maschere. Alle 17, La Merenda di Peppa, divertimento in maschera e merenda con le mascottes dei maialini più amati dai bambini. Alle ore 18 Laurent Tetù racconta di essere il cugino della Befana e a volte, addirittura il fratello di Babbo Natale. Ai bambini presenti toccherà scoprire se questo bizzarro clochard tra un equilibrismo e una giocoleria dice la verità. A Tolentino al Palasport “Giulio Chierici”, in viale della Repubblica #carnevalealpalazzetto 2018. Sempre sabato dalle 23.30, Mood presenta Mood Night – Carnival Experience con Riccardo Prosperi, Filippo Del Moro, Simone Bellardinelli. Domenica 11 febbraio, dalle 15.30 si da inizio alla festa con l’animazione per bambini, alle 16 si fa festa con “Il mondo delle principesse” personaggi e colonna sonora dei classici Disney, alle 17.30 da non perdere L’Allegra Brigata: gran parata e premiazione delle maschere. Alle 18.30 spettacolo con “Soy Luna”, roller tribute show con canzoni, pattinate acrobatiche, belletti e giochi con i personaggi della famosa serie Disney. A tutti i partecipanti saranno offerti i dolci tipici carnevaleschi preparati dalle cuoche delle mense scolastiche comunali. Orietta Leonori e Lorenzo Guardati hanno offerto la farina e Norberto Serangeli le uova, le cuoche e il personale delle mense scolastiche comunali hanno preparato i dolci. Martedì 13 febbraio, sempre al Palasport, tradizionale appuntamento con il Carnevale dei Bambini con l’animazione e la musica a cura della Balena Dispettosa. Gli eventi di domenica 10 e martedì 13 febbraio sono ad ingresso libero ed aperti a tutti e promossi da Regione Marche, Comune di Tolentino e Pro Loco TCT.