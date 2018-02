Il carnevale civitanovese raddoppia

FESTA - Due appuntamenti, il primo domenica 11 febbraio e uno martedì grasso al borgo alto. Tradizionale sfilata per le vie del centro con 8 carri e 14 gruppi mascherati e l'animazione degli Exentia

Doppio carnevale a Civitanova, domenica torna l’appuntamento col Carnevale civitanovese, martedì grasso festa e maschere a Civitanova Alta. E’ questa la novità di quest’anno nella programmazione dell’evento che vede raddoppiare l’offerta di divertimento e animazione. Due le date e due i format distinti: il primo appuntamento è per domenica 11 febbraio, in piazza XX Settembre con la tradizionale sfilata di carri e gruppi mascherati, l’altro vedrà il suo debutto martedì 13 febbraio, in piazza della Libertà. Civitanova Alta torna dunque protagonista anche del Carnevale 2018, dopo la Festa della Befana, la cui prima edizione è andata in scena nel borgo alto il 6 gennaio scorso. La novità è stata annunciata questa mattina in conferenza stampa dall’assessore al Turismo Maika Gabellieri. «Per la festa in maschera nel borgo storico – ha detto l’assessore Gabellieri – l’Amministrazione comunale ha scelto il giorno stesso di Carnevale, dove andrà in scena la data zero della manifestazione, a un mese dall’organizzazione della festa dell’Epifania. L’ambientazione nella Città Alta è perfetta per questo tipo di eventi e la Giunta punta molto sul suo rilancio anche per il futuro». Ma la tradizione è quella della domenica per le vie del centro e quest’anno sono 8 i carri provenienti dai comuni del territorio che hanno aderito alla manifestazione, 14 i gruppi mascherati tra i travestimenti dei classici Disney, gli amatissimi dai più piccoli Paw patrol, Frozen e Asterix. La tradizionale sfilata dei carri, che si ripete a Civitanova da 27 anni, animerà come consuetudine il centro della città portuale la domenica pomeriggio alle 15, con un serpentone colorato che percorrerà due volte via Matteotti, via Duca degli Abruzzi e corso Umberto per far ritorno in piazza. Il punto di ristoro con bibite e dolci sarà ricavato in piazza don Lino Ramini.

In entrambe le date, non ci saranno solo maschere, ma ampio spazio avrà anche la musica con il gruppo Exentia in piazza XX Settembre e la band Damiano show a Civitanova Alta. Lo spazio riservato alle canzoni popolari e alle sigle dei cartoni animati sarà intermezzato dall’intrattenimento di due presentatori che descriveranno al pubblico presente i vari costumi. A Civitanova Alta saranno tanti gli spettacoli di animazione, alcuni proposti dalla scuola di recitazione “Enrico Cecchetti” diretta da Vanessa Spernanzoni, altri con burattini, magie e giocoleria e l’angolo dedicato al body-painting. L’evento è organizzato dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con pro Loco, Società operaia, Ipsia Corridonia, le parrocchie San Gabriele, San Marone, San Carlo Borromeo. Per l’occasione scattano le misure previste dal piano sicurezza. Oltre alla chiusura delle vie dove avverrà la sfilata, con l’inversione di marcia in via Lauro Rossi, saranno proibite la vendita e l’uso delle bombolette spray. Questi i carri: I Giurassiki di Campiglione di Fermo, Barbie di M.Urano, C’era Una Volta Le Fiabe di S.Elpidio a Mare, Asterix di M.Urano, San Lorenzo di Magliano Tenna, Il Vaticano di Torre san Patrizio, Il Regno Delle Zucche Vuote di Corridonia e Work in progress di Potenza Picena Questi i gruppi mascherati: Kung Fu Panda di Monte Urano, Classici Disney di Torre San Patrizio, Frozen di Monte Urano, Paw Patrol di Monte Urano, Pecore e Pastori di Trodica di Morrovalle, Mondo di Dolci di Montecosaro, Majorette di Morrovalle, Dolci Caramelle di Montegranaro, Street dance dell’Associazione Culturale Hip Hop di Civitanova Marche, Super Eroi del Corpo bandistico di Civitanova, E’ notte jemo a dormì della parrocchia San Gabriele e San Carlo, la Bella e la Bestia della parrocchia San Marone e il Gruppo Esanatoglia. A tutti i gruppi verranno consegnati gli attestati di partecipazione. Inizio ore 15