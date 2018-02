VISITA - Lo chef giudice di Masterchef ha pranzato al Nido dell'Aquila. Ha degustato specialità locali, insieme ai collaboratori del suo programma tv, di cui sarà presto protagonista un ristorante terremotato dell'entroterra

Visita a sorpresa del noto chef televisivo Antonino Cannavacciuolo, oggi a pranzo a Montecavallo, nel locale Nido dell’Aquila, diventato uno dei simboli della ripresa post-terremoto, del paese più piccolo delle Marche. Lo chef stellato, noto giudice di Masterchef, è nell’entroterra per girare una puntata della sua trasmissione tv, che ha come protagonista un altro ristorante diventato famoso durante il periodo del terremoto, a cui in questi giorni sta rifacendo con il suo gruppo di collaboratori il look e aiutandolo a rivedere il menù. «Per noi è stata una sorpresa, sapevamo che sarebbe dovuto venire in zona per un servizio, ma non ci era stato detto quando – raccontano il ristoratore Renzo Budassi e la moglie – è stata una bellissima esperienza, lui e la troupe hanno mangiato con soddisfazione. E’ molto umano, davvero simpatico, è stato un piacere averlo da noi». A Renzo Budassi, che sotto il terremoto ha cucinato in emergenza per la popolazione sfollata ed i soccorritori, l’arrivo di Cannavacciuolo e dei suoi collaboratori, non ha messo paura. Si è messo sotto ed ha proposto tagliatelle al Varnelli, strozzapreti con salsiccia ed asparagi, cassata d’agnello e capriolo alle mele. Probabilmente per lo chef Cannavacciuolo è stata anche una bella occasione di conoscere da vicino i piatti tipici della tradizione rurale marchigiana. Per scoprire di quale ristorante si sta occupando il famoso cuoco, basterà attendere diverse settimane e si vedrà in televisione, dovrebbe restare in zona sino a venerdì prossimo.