ELEZIONI - Accolto il ricorso dei presentatori, Riccioni: «La Cassazione è una delle poche cose serie rimaste in Italia»

E’ stata riammessa la lista del Partito Comunista, ricusata nel collegio Marche 2 per la presentazione di certificati elettorali via Pec. Il ricorso è stato accolto, esulta il candidato Mauro Riccioni, sindaco di Gagliole: «La Cassazione mi ha appena comunicato che il ricorso del Partito Comunista è stato accolto. E’ legittimo raccogliere certificati elettorali via Pec come sempre abbiamo sostenuto: per cui saremo presenti e sarò presente, come candidato, alla Camera dei Deputati. Saremo presenti anche nella lista per il Senato. Ringrazio il compagno Mustillo per l’ottima strutturazione del ricorso e tutti coloro che in queste tre settimane, con me si sono adoperati nel lunghissimo e durissimo lavoro di raccolta delle firme. La Cassazione è una delle poche cose serie rimaste in Italia ed alla fine il lavoro e la serietà ripagano sempre».