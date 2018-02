CIVITANOVA - Mercoledì alle 15.30 nella sala consiliare l'esperta Giulia Cremaschi relaziona sull'importanza della musica per la cura dei disturbi relazionali

Si parlerà di “Musicoterapia e applicazione nei disturbi comunicativo-relazionali dell’età evolutiva” nel corso di un convegno organizzato nella sala consiliare, mercoledì 7 febbraio, dal Comune di Civitanova Marche in collaborazione con il Paolo Ricci e l’Accademia e scuola di musica Mugellini. Il pomeriggio si aprirà con il saluto dell’assessore all’Istruzione Barbara Capponi e del presidente del Paolo Ricci Agostino Basile che introdurranno gli interventi di professionisti ed esperti del settore. Alle ore 16,30, Maria Grazia Pierluca, docente di musica, aprirà i lavori con una breve lezione cui seguiranno gli interventi della musicoterapeuta Giulia Cremaschi, un’istituzione sull’argomento, che illustrerà “La musicoterapia come arte della comunicazione”, della dottoressa Mariachiara Miliozzi, psicologa e direttore dei centri ambulatoriali del Paolo Ricci che parlerà delle difficoltà di apprendimento e comportamento in età scolare, argomento sviluppato poi anche dalla dirigente scolastica Agata Turchetti. Moderatore del convegno è il neuropsichiatra infantile Cesare Cardinali. «Abbiamo fortemente creduto nelle finalità formative ed educative di questo evento – ha dichiarato l’assessore Capponi. La musicoterapia è un’arte straordinaria, che declina le sue potenzialità in diversi campi. Con grande accordo con gli altri attori che ne hanno collaborato alla realizzazione, si è voluto dare rilievo a diversi campi applicativi importanti, come quello comunicativo e relazionale. Siamo orgogliosi di ospitare relatori esperti ed importanti, tra cui Giulia Cremaschi, nome illustre in questo settore». Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. L’ingresso è libero, inizio ore 15,30. Info: 338 707569