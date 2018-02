MACERATA - L'attacco del 28enne Luca Traini nelle prime pagine dei maggiori quotidiani online internazionali

La furia di Luca Traini contro gli immigrati di Macerata nelle prime pagine dei maggiori giornali del mondo. Ha fatto il giro del pianeta le immagini del 29enne che questa mattina ha seminato il panico per le strade del capoluogo sparando dal finestrino e ferendo sei giovani africani.

«Immigrati colpiti da una macchina in corsa, in quello che sembra essere un attacco motivato dal razzismo» titola la notizia principale della versione online di Bbc news. Titolo simile anche sul The Guardian, dove si legge «Guidatore spara contro gli immigrati africani nella città di Macerata». The Sun punta sullo stato di terrore in cui è piombata la città in alcune ore: «Restate in casa – scuole chiuse dopo che un pazzo armato ferisce almeno sei persone in un attacco razzista in Italia». La notizia arriva ovviamente anche in Francia, dove la sensibilità verso il tema del terrorismo a sfondo razziale è altissima. «Sparatoria in una città del centro Italia» scrive Le Figaro, mentre El Pais racconta di «una persona arrestata dopo aver sparato da un’auto ferendo immigrati africani». In Germania, il Frankfurter Allgemeine Zeitung punta all’aspetto politico e descrive la furia omicida di un uomo che «era candidato nella Lega nord». Per tutta la giornata moltissime testate nazionali e internazionali, fino anche al New York Times, hanno telefonato alla nostra redazione.

(Leo. Gi.)