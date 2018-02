ELEZIONI - 2588 i votanti nelle Marche. 131 preferenze a Valentina Parrucci, la più votata in provincia ma resta fuori per la parità di genere

Sono stati pubblicati oggi i dettagli delle preferenze per le Parlamentarie del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato. Sono già noti i candidati per le elezioni del 4 marzo, ora sono disponibili i risultati di tutti i candidati nella nostra provincia. La più votata è stata al Senato con 131 preferenze Valentina Parrucci, 46 anni, artigiana diTolentino) ma è stata preceduto nel collegio regionale da altre due donne e per l’alternanza di genere ha lasciato il posto al civitanovese abio Bottiglieri con 104 voti (54 anni, libero professionista) fuori dalle liste seguono con 88 voti Michela Carota, 44 anni (Macerata), 53 Mirella Emiliozzi, 49 anni, insegnante (Civitanova), 26 Roberto Spedaletti, 62 anni, funzionario (Macerata), 24 Marco Torresi, 53 anni, artigiano (Civitanova), 20 Emiliano Giumetti, 45 anni, medico (Macerata), 20 Cristiana Mataloni, 48 anni, libero professionista (Porto Recanati), 8 Fabio Verdicchio, 55 anni, impiegato (Mogliano), 7 Stefano Mazzieri, 55 anni, commerciante (Cingoli), 6 Andrea Di Filippo, 53 anni, dipendente pubblico (Matelica), 5 Gianfranco Cerasi, 51 anni (Macerata), 5 Maria Elisa Sforza, 57 anni, impiegata (Porto Recanati), 3 Diego Torresi, 44 anni, libero professionista (Macerata), 3 Gioacchino Di Martino, 71 anni, pensionato (Porto Recanati), 3 Massimo Mariani, 40 anni, libero professionista (Corridonia), 2 Pasquale Prudenzano, 51 anni (Civitanova), 1 Cristiano Terrucidoro, 47 anni, impiegato (Recanati), 1 Alessandro Froccani, 41 anni, libero professionista (Civitanova).

Alla Camera nessun rappresentante della provincia entra in lista, il più votato è stato con 78 preferenze Riccardo Arioli Ruelli, 32 anni, studente di Recanati. poi a seguire: 58 Fabrizio Coccia, 35 anni (Tolentino), 56 Frediana Capone, 39 anni, libero professionista (Tolentino), 37 Marco Filoni, 28 anni, benzinaio (Macerata), 34 Riccardo Arbuatti, 28 anni (Civitanova), 19 Roberto Germani, 30 anni, libero professionista (Macerata), 17 Diego Natali, 31 anni, impiegato (San Severino), 8 Fabio Farabollini, 27 anni, libero professionista (Treia), 4 Simone Barillà, 26 anni (Castelraimondo).

Tutti i risultati.

Senato Marche.

Agostinelli Donatella 288

Romagnoli Sergio 186

Accoto Rossella 145

Parrucci Valentina 131

Parisciani Masha 129

Bottiglieri Fabio 104

Fede Giorgio 89

Carota Michela 88

Pirrello Antonio 77

Lanteri Edmondo 60

Cavallini Ermanno 56

Emiliozzi Mirella 53

Ricci Luigi 49

Frapiccini Bruno 42

Lugli Lorenzo 39

D’Ascenzo Veruschka 39

Savarese Marco 37

Serafini Andrea 37

Figliolia Giovina 28

Spedaletti Roberto 26

Moroncini Francesca 26

Torresi Marco 24

Mazzarella Nadia 23

Giardini Alberto 22

Ciabattoni Laura 21

Cornelli Danilo Luca 01 21

Mataloni Cristiana 20

Giumetti Emiliano 20

Agresta Manuelo Augusto 20

Vuotto Pietro 20

Martini Marco 20

Rossi Mauro 18

Egidi Bartolo 18

Tinello Federic 16

Cerboni Baiardi Giacomo 15

Sestili Massimo 14

Trufelli Mara 14

Tozzi Rocco 13

Bottolini Maria Luiza 13

Borghi Pietro 13

Balestrieri Andrea 12

Pirro Gioacchino 12

Paladini Paolo 12

Macciolli Alessandro 11

Virgili Gianluca 11

Mecozzi Paolo 11

Morelli Romina 11

Acciarri Stanislao 10

Ercoli Cesare 10

Mattiello Francesco 10

Guglielmi Nunzio 9

Di vincenzo Elvira Monica 9

Guerra Ivo Senato Marche 9

Borsini Riccardo 9

Di dedda Incoronata Anna Maria 9

Pieroni Rossano 9

Cecchini Graziano 9

Tantucci William 8

Verdicchio Fabio 8

Del Bianco Massimo 8

Gobbi Carlo 8

Cipollini Giuliano Valerio 8

Mazzieri Stefano 7

Sestili Claudio 7

Regini Franco 7

Giobbi Maurizio 7

Portincasa Salvatore 6

Franchi Claudio 6

Di filippo Andrea 6

Marziali Andrea 6

Rotoni Paolo 6

Cappelli Bruno 6

Burattini Alessio 6

Tortoli Antonio 5

Buratti Ettore 5

Monticelli Ettore 5

Sforza Maria Elisa 5

Cerasi Gianfranco 5

Talmi Vincenzo 5

Barbizzi Giustino 5

Cafagna Salvatore 5

Marini Stefano 5

Ricci Ermando 5

Bovara Massimo 5

Pieroni Fabio 5

Battistoni Luca 5

Moscato Carmela 5

Fossa Luca 4

Spinozzi Roberto 4

Marcolini Giuseppe 4

Benini Emilio Augusto 4

Di ianni Massimiliano 4

Capriotti Enrico 4

Burtoli Roberto 4

Trivelli Alessandro 4

Battaglia Luciano 4

Renzi Andrea 4

De angelis Pasquale 4

Fontana Raffaela 4

Pignoloni Jean Luigino 4

Minardi Luca 3

Pastore Giovanni 3

Donvito Savino 3

Torresi Diego 3

Di Martino Gioacchino 3

Perciun Tatiana 3

Ravagli Roberto 3

Donnarumma Iolanda 3

Mariani Massimo 3

Portuese Paolo 3

Civerchia Antonio 3

Amadei Andrea 3

Sansoni Antonio 3

Flammini Nicola 2

Licchetta Tommaso 2

Cannella Alessandro 2

Romani Gustavo 2

Cazzaniga Franco 2

Calvarese Lorena 2

Ridoni Antonio 2

Santoni Leonardo 2

Ferretti Pierluigi 2

Iachini Andrea 2

Saracchini Alessandro 2

Prudenzano Pasquale 2

Picarella Nunzio 2

Rossini Enrico 2

Froccani Alessandro 1

Sanviti Paolo 1

Daniele Orletti 1

Fermani Samuele 1

Marziali Franco 1

Minnozzi Stefano 1

Raimondi Mirko 1

Capponi Stefano 1

Spadoni Lorenzo 1

Terrucidoro Cristiano 1

Barani Fabrizio 1

Giacomozzi Mariano 1

12 voti ricevuti dai candidati ritirati e/o non in possesso dei requisiti richiesti

Totale voti collegio 2588

Camera Marche – 01.

Silvestri Rachele 155

Giuliodori Paolo 112

Matalucci Ercole 108

Fioschini Marco 104

Andrenacci Elena 79

Arioli Ruelli Riccardo 78

Coccia Fabrizio 58

Capone Frediana 56

Camela Valerio 53

Gavasci Marco Junior 51

Moretti Federico 44

Filoni Marco 37

Arbuatti Riccardo 34

Olivieri Fidel 31

Tacconi Lorenzo 29

Monterotti Danilo 28

Frontoni Gabriele 27

Properzi Roberto 24

Gaetani Maurizio 21

Germani Roberto 19

Tabani Giorgio 18

Screpanti Daniel 17

Natali Diego 17

Quadrini Michele 13

Marilungo Marco 11

Tuzi Giordano 10

De santis Guglielmo 9

Farabollini Fabio 8

Agostini Mauro 7

Provelli Fabrizio 6

Sturba Daniele 5

Mulinari Maurizio 5

Barillà Simone 4

De angelis Dario 3

Voti ricevuti dai candidati ritirati e/o non in possesso dei requisiti richiesti 11

Totale voti collegio 1292

Camera Marche – 02

Cecconi Andrea 372

Terzoni Patrizia 326

Rossini Roberto 93

Durante Henry 92

Spallacci Luca 80

Parisse Martina 79

Brunelli Vanessa 78

Mastrogiacomi 78

Lauricella Gabriele 25

Morbidelli Enea 23

Guerra Marino 21

Cassano Gabriele 19

Girelli Luca 18

Saccomani Jacopo 17

Magagnini Federico 14

Vignoni Alessandro 13

Zaffarano Michele Pio 9

Sabbatini Guido 6

11 voti ricevuti dai candidati ritirati e/o non in possesso dei requisiti richiesti

Totale voti collegio 1391