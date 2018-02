I MALVIVENTI, quattro persone incappucciate, hanno rubato una vettura con la quale hanno fatto un colpo in un bar. Sottratto gasolio e effrazioni ripetute a Montelupone. A Recanati la banda messa in fuga dall'allarme

di Laura Boccanera

Scia di effrazioni e tentativi di furto ai danni delle ditte della zona industriale di Montelupone. Ladri scatenati nella notte visitano diverse aziende e alla fine rubano una vettura con la quale compiono un furto ad un bar di Osimo.

Una scia che attraversa 3 province e che comincia già in prima serata. Una banda che è tenuta sott’occhio dai carabinieri, ma che ancora imperversa lungo la costa e nel primo entroterra. E ieri sera ha scelto Montelupone come prima tappa di un pellegrinaggio di effrazioni e tentativi di furto. I ladri hanno colpito in via Avogadro, a Montelupone. Sono entrati dentro la ditta di Massimo Stefoni passando da un capannone all’altro. Qui hanno forzato una finestra e hanno portato via una tanica di gasolio. Poi dopo una serie di visite ad altre aziende hanno rubato una Hyundai Santa Fe e l’hanno utilizzata per un furto ad un bar di Osimo dove poi è stata abbandonata. Probabilmente si tratta degli stessi autori di un tentativo di furto che risale a lunedì mattina attorno alle 5 quando 3 uomini incappucciati sono entrati all’interno della Four system group di Montelupone e hanno rubato da un mezzo il gasolio. Ieri sera alle 21,35 la stessa dinamica: i ladri vengono ripresi dalle telecamere di sorveglianza dell’azienda e se la prendono comoda: stanno in zona per oltre un’ora, girando di capannone in capannone alla ricerca di ciò che serve loro per un colpo. Le immagini mostrano i ladri che arrivano alle 21,35, entrano nella falegnameria Mariotti, forzano e scassinano il cancello e poi si dirigono sia verso la Nuova cartotecnica maceratese che verso la Four system. Si fermano dalla Nuova cartotecnica, entrano, provano a scassinare la cassaforte, sia con un frullino che a picconate. Alla fine escono, caricano qualcosa sul bagagliaio e se ne vanno alle 22,10 passate. Una scorribanda ora al vaglio dei carabinieri che seguono le indagini per rintracciare gli autori di questi furti messi a segno in tutte le province delle Marche, in particolare dal Fermano all’Anconetano. Non è escluso che la banda sia la stessa che poco prima di mezzanotte ha operato anche in zona Recanati. I ladri hanno provato ad entrare anche alla Riea, azienda di carrelli elevatori di via Fratelli Maggini di Recanati. Solo la presenza dei titolari ancora al lavoro, insieme all’allarme e alla vigilanza e carabinieri arrivati tempestivamente hanno evitato che i malviventi visitassero anche l’azienda recanatese. Anche qui le telecamere hanno ripreso 4 uomini incappucciati.