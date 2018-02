Torna nella città alta una sede del Partito Democratico. Dopo molti anni di chiusura riapre a Civitanova Alta in via Roma la sede del Pd. Il taglio del nastro è previsto per domani alle 12. Verrà inoltre presentato un nuovo progetto che vede il Partito Democratico al servizio dei cittadini sia sul piano politico sia su quello pratico. «Come gruppo dirigente ci siamo chiesti quale sia il modo migliore per ripensare il ruolo del circolo in un contesto cambiato e in continua evoluzione – ha dichiarato il segretario Guido Frinconi – oggi un circolo deve coniugare l’apertura verso l’esterno e il potenziamento attivo dell’impegno degli iscritti. Il progetto consiste nel tenere aperte entrambe le sedi, sia quella di Civitanova Marche che quella di Civitanova Alta , in giorni settimanali prestabiliti dove alcuni iscritti volontari si sono già resi disponibili a mettere a disposizione il loro tempo per ascoltare i cittadini ed assisterli su quelle che potranno essere le problematiche di ognuno senza sostituirsi ad enti o associazioni».