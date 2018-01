INCONTRO - I rappresentanti delle province di Macerata, Ancona, Ascoli e Fermo si sono riuniti per parlare della nuova legge che metterebbe in pericolo diverse realtà locali

Riunione delle Società di Mutuo Soccorso a Colmurano. Sono arrivati dalle province di Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli i rappresentanti delle società, su convocazione del coordinamento regionale. Il punto più importante della riunione, la riforma della legge 3818/1886. Il vecchio testo della legge, che fino al mese di ottobre 2012 ha disciplinato la costituzione e il funzionamento delle Società di mutuo soccorso, prevedeva lo svolgimento da parte delle stesse società di un ampio ventaglio di attività, compatibili con le altre leggi in vigore. Con le nuove disposizioni del 2012 poi, il legislatore è intervenuto in modo significativo sull’ampio spettro di attività previste dalla legge 3818, limitandolo alle sole funzioni mutualistiche sanitarie e sociali, e decretando, al tempo stesso, il divieto assoluto per le Società di mutuo soccorso di svolgere attività d’impresa. Ora secondo i rappresentanti delle Marche, mentre da una parte le intenzioni dei proponenti e degli estensori di tali modifiche possono considerarsi positive, perché vanno a modificare una legge che senza dubbio andava adeguata ai tempi moderni, la stessa cosa non si può dire rispetto alle conseguenze che le stesse modifiche hanno comportato sul tessuto mutualistico attuale. La stragrande maggioranza delle Società, infatti, a seguito della necessaria modulazione delle loro attività alle trasformazioni economiche e sociali intervenute nel nostro Paese negli ultimi sessant’anni, ha indirizzato il proprio intervento verso un campo più marcatamente associativo, diventando, grazie al lavoro volontario di migliaia di mutualisti, luoghi di ricreazione, tempo libero, arte, formazione e cultura per milioni di cittadini. Solo pochissime di esse hanno continuato a svolgere attività mutualistica socio-sanitaria pura. Giacché la nuova normativa metteva in discussione anche la natura stessa delle Società di mutuo soccorso, con conseguenze molto gravi, che andavano dalla perdita dei requisiti per mantenere la personalità giuridica all’esproprio coatto del patrimonio immobiliare, accumulato in oltre 150 anni di lavoro, di impegno e du sacrifici. Così l’Aisms, facendosi interprete delle preoccupazioni delle oltre 1100 Società di mutuo soccorso ancora operanti nel nostro Paese, ha sollecitato l’intervento degli organi istituzionali ai più alti livelli, per una valutazione meglio ponderata della normativa, arrivando persino ad adire le vie legali perché fosse riconosciuta l’illegittimità costituzionale del provvedimento.