POLITICHE 2018 - L'elenco ufficiale dei candidati conferma le anticipazioni. L'ex consigliere corre all'uninominale Civitanova-Fermo: «Voglio contribuire alla fioritura del territorio». Nella città costiera se la gioca al proporzionale per il Senato anche Bottiglieri. Domani, a liste chiuse, saranno diffusi i voti nel dettaglio ottenuti durante le Parlamentarie

Mirella Emiliozzi confermata dal Movimento 5 stelle per il collegio uninominale di Civitanova-Fermo. Come anticipato ieri Emiliozzi ha ottenuto un posto in prima fila della competizione elettorale, che la vedrà testa a testa con Paolo Petrini per il Pd e l’altro civitanovese Giuseppe Cognigni sul fronte Lega Nord. L’ex consigliere comunale, scartata dalle votazioni alle Parlamentarie per il Senato, è stata quindi ripescata per competere alla Camera. Ad affiancarla nella battaglia elettorale a 5 stelle, nel listino proporzionale del Senato, il collega e concittadino Fabio Bottiglieri, arrivato quarto alle Parlamentarie (i cui voti nel dettaglio verranno diffusi domani, dopo 9 giorni dalla chiusura dei seggi virtuali nel sistema Rousseau).

«Il nostro territorio ha potenzialità inespresse. Parlo di cultura, turismo. Voglio contribuire alla sua “fioritura” – commenta Emiliozzi – Penso anche al meraviglioso tessuto imprenditoriale che anima l’economia locale e che rappresenta l’espressione migliore dell’operosità italiana. Per chi rischia in proprio creando ricchezza e posti di lavoro, lo Stato non può rappresentare un peso: una tassazione esagerata, a volte iniqua, leggi complicate e spesso contrastanti, servizi scadenti o inesistenti, salvo quando si tratta di sanzionare. Questo penalizza i nostri imprenditori fino a far loro perdere competitività sul mercato. Non è giusto e mi fa rabbia pensare che si sono persi anni ed anni di promesse non mantenute. Spero che i cittadini se ne rendano conto ed abbiano fiducia in noi, dandoci la possibilità di fare tutto ciò che nessun’altra parte politica avrà mai la libertà e volontà di fare veramente. Un’ultima battuta – conclude – la vorrei rivolgere a tutti coloro che, sfiduciati e scoraggiati, non vanno a votare: non tantissimi anni fa ci sono stati uomini e donne che hanno dato la loro vita per i diritti che oggi non esercitiamo. Se non ci proviamo non cambierà mai niente».

In regione i collegi uninomali sono stati assegnati, per il Senato, a Donatella Agostinelli (Pesaro), Mauro Coltorti (Ancona) e Giorgio Fede (Ascoli). Per la Camera invece la casellina di Ascoli va a Roberto Cataldi. Su Civitanova Mirella Emiliozzi, Daniela Tisi, come anticipato, scende in campo a Macerata, Patrizia Terzoni si candida ad Ancona (è anche seconda in lista al proporzionale per la Camera), poi Maurizio Cattoi (Fano) e Andrea Cecconi (Pesaro).

Si completa così il quadro dei collegi del Movimento. Alla Camera per il collegio purinominale Marche 1 i candidati sono: Rachele Silvestri, Paolo Giuliodori, Elena Andrenacci, Ercole Matalucci. Per Marche 2 sono candidati Andrea Cecconi, Patrizia Terzoni, Roberto Rossini, Martina Parisse. Al Senato sono candidati Donatella Agostinelli, Sergio Romagnoli, Rossella Accoto, Fabio Bottiglieri.