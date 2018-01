CIVITANOVA - Nella sala consiliare del Comune, il campione olimpico ha "consacrato" la nuova formazione dei rampolli di Confindustria. Paolo Carlocchia eletto presidente, prende il posto di Simona Reschini

di Laura Boccanera

(foto Federico De Marco)

Paolo Carlocchia è il nuovo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria della provincia di Macerata, prende il posto di Simona Reschini.

Il passaggio di consegne è avvenuto ieri sera nella sala consiliare del comune di Civitanova ed è stato “consacrato” dal campione olimpico Yuri Chechi. Una presenza, quella del ginnasta pluripremiato, che ha messo in evidenza le analogie che ci sono tra il mondo dell’impresa e quello dello sport ad altissimi livelli. “Voglia di vincere” il tema dell’incontro nel quale “Il signore degli anelli”, oggi a sua volta imprenditore, ha sottolineato come i risultati sono la somma di talento, perseveranza, sacrificio ed anche ostacoli. L’incontro si è aperto con i saluti del sindaco e con il discorso della presidente uscente e poi Yuri Chechi ha tenuto sempre alta l’attenzione con la sua storia che sembra un libro: «da ragazzino in un tema scrissi che volevo vincere le Olimpiadi, sapevo già dove volevo arrivare, ma spesso non basta». Yuri Chechi racconta come a 6 giorni dalle Olimpiadi un distacco del tendine lo costrinse a dire addio al corpo libero: «avrei potuto lasciare e abbandonare tutto, invece ho visto in quell’ostacolo un’opportunità e ho provato con gli anelli» il resto è quello che ha fatto ad Atlanta nel 1996, ma sopratutto ad Atene dove gareggiò nonostante la rottura di un tendine e contro il parere del suo medico e conquistò inaspettatamente la medaglia di bronzo. Un’iniezione di ottimismo per i giovani imprenditori che hanno poi salutato il nuovo presidente Paolo Carlocchia della “Map Communication” di Potenza Picena. Dopo la laurea in Economia conseguita all’Università Politecnica delle Marche Paolo Carlocchia entra nell’azienda di famiglia, dove fin da subito si occupa dello sviluppo dei servizi di comunicazione digital. Ha partecipato come relatore a diversi eventi inerenti al fashion e al food&wine. Oggi si occupa di consulenza nel campo della comunicazione, del marketing e delle strategie digitali. Eletto all’unanimità Carlocchia assume anche la carica di vice presidente di Confindustria Macerata nella squadra del presidente Pesarini. Lo affiancheranno nel consiglio direttivo per i prossimi 3 anni: Riccardo Bertini, Silvia Biagiola, Edoardo Giunchi, Francesca Orlandi, Susanna Paci, Matteo Piervincenzi, Cateriana Rapanelli e Carlo Rogante.