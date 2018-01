SISMA - La onlus è impegnata a sostenere diverse famiglie e tra queste anche due giovani agricoltori terremotati ai quali hanno già portato un furgone pieno di derrate alimentari per loro, i loro animali e per le persone bisognose del posto. Aiuti che proseguiranno settimanalmente

Un impegno di solidarietà che dura dal quel 24 agosto 2016 quando i territori di Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria tremarono violentemente. Da quel giorno l’associazione Onlus Messaggeri del Tempo con sede a Montelupone, che opera nel settore socio assistenziale, si è resa disponibile, grazie al sostegno dei propri benefattori, a dare un aiuto concreto alle popolazioni colpite dai vari sismi. La risposta che ricevettero fu sorprendente da una parte, e scontata dall’altra: ”No grazie, ora a caldo ci sta arrivando tutto, piuttosto avremmo bisogno quando si spegneranno i riflettori e si dimenticheranno di noi”. A distanza di un anno mezzo i Messaggeri del Tempo, oltre alla cinquantina di famiglie delle provincie di Macerata, Ancona e Fermo, sono stati chiamati a dare il loro sostegno partendo da Francesca e Mirko, due ventenni che con niente cercano di far ripartire la propria azienda agricola.

«Quando ho ricevuto la richiesta di aiuto da parte di uno dei nostri volontari, ho voluto sincerarmi di persona, insieme al direttivo, delle condizioni dei ragazzi – commenta il presidente Corrado Lazzarini –, giunto ad Amatrice, seppur nel terribile scenario delle macerie e delle rovine, mi ha sorpreso positivamente il volto sorridente di Francesca e Mirko e la loro faccia pulita. Mi hanno colpito ancor di più la loro forza di volontà ed il loro desiderio di realizzare il loro sogno: aprire un’azienda agricola e vivere nel luogo che loro amano, nonostante i problemi che tutt’ora lo affliggono. Abbiamo deciso così di aiutare i due giovani, portando loro già domenica scorsa un furgone pieno di derrate alimentari per loro, i loro animali e per le persone bisognose del posto che ancora oggi sono in difficoltà. Una volta a settimana saliremo ad Amatrice e faremo la distribuzione come qua in regione. Oltre a questo ci siamo già attivati a richiedere ai nostri benefattori e ad altre nuove aziende, tutto ciò che possono aver bisogno i due ragazzi per la loro azienda: dagli animali, al mangime, a tutto ciò che occorre per l’allevamento di polli, fino al materiale edile per la costruzione di una casetta in legno, che possa restituirgli la dignità al posto di un minuscolo container. Crediamo che la loro voglia di vivere e di combattere contro tutte le avversità con il sorriso sul loro volto non possa non essere incentivata e sostenuta con tutti i mezzi che abbiamo».

Ad assistere, aiutare e fornire un supporto logistico all’associazione “Messaggeri del Tempo” sono intervenuti anche i volontari dell’associazione di protezione civile “Angel Ranger” come spiega il presidente Gabriele Brusamolin: «Siamo nati nel 2016 proprio dopo quel fatidico 24 agosto, spinti dalla voglia di aiutare la nostra popolazione in difficoltà. Collaboriamo spesso e volentieri con i “Messaggeri del Tempo”, ed è stato un piacere poter sostenere questa iniziativa; anzi posso anticipare che potrebbero nascere a breve proprio ad Amatrice delle collaborazioni interessanti che ci porterebbero in prima linea ad aiutare la popolazione ancora in grave difficoltà».

Un’iniziativa quindi importante soprattutto perchè non mira al solo sterile assistenzialismo, ma ad incentivare un attività imprenditoriale e al ritrovamento dell’indipendenza in un territorio che annovera più sfollati che abitanti. Per chi volesse dare il proprio sostegno all’iniziativa potrà contattare il 3478627999.