MACERATA - Sistema integrato 0/6 anni. Oltre 194 mila euro destinati al miglioramento e all’accessibilità delle strutture cittadine

Oltre 194 mila euro destinati al miglioramento e all’accessibilità dei nidi e delle scuole materne della città. E’ questa la cifra che la regione Marche ha destinato al comune di Macerata in base al finanziamento ricevuto a sua volta dal ministero dell’Istruzione e dell’Università nell’ambito del piano pluriennale di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni. Il Piano si prefigge, in particolare, di promuovere l’inserimento dei servizi educativi nell’ambito del sistema dell’istruzione, favorendone l’integrazione con la scuola dell’infanzia. Per fare questo è necessario il progressivo consolidamento e ampliamento dei servizi educativi sul territorio. E il provvedimento deliberato ieri dalla Giunta va proprio in questa direzione e vede il finanziamento ricevuto ripartito in più voci con modalità di utilizzo differenti. Degli oltre 194 mila euro più di 84 mila euro sono destinati ai costi di gestione dei nidi d’infanzia privati accreditati, 65mila euro a quelli privati, più di 10.000,00 euro sono per la formazione di insegnanti ed educatori del settore pubblico e privato del tavolo 0-6, altri 10mila vanno al coordinamento pedagogico dei servizi, 13.850 euro è la cifra invece del contributo per l’acquisto di arredi e materiali didattici delle scuole d’infanzia non statali e oltre 11.000,00 euro serviranno al potenziamento e all’ampliamento delle funzioni del coordinatore pedagogico per la promozione, gestione ed estensione della rete 0-6 a livello di Ambito Territoriale. Sono fondi importanti a sostegno degli asili nido e delle scuole materne che svolgono funzioni educative fondamentali.