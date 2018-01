MACERATA - Il concerto sabato 27 gennaio alle 21 al Teatro Lauro Rossi in occasione Giorno della memoria

Atteso ritorno per Dejan Bogdanović (violino) e Gabriele Maria Vianello (pianoforte), che si esibiscono sabato 27 gennaio alle 21 al teatro Lauro Rossi in occasione del concerto organizzato da Appassionata per il Giorno della Memoria grazie alla preziosa collaborazione della sezione di Macerata dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. Il celebre duo propone al pubblico maceratese una prima assoluta per l’Italia: l’esecuzione della Grande Valse Brillante op.34 n.2 di Fryderyk Chopin nella versione per violino e pianoforte di Eugène Ysaÿe. Il programma del concerto prevede anche Sonata ‘Gran Duo’ in la maggiore op.162 di Franz Schubert, Abodah e Nigun di Ernest Bloch, Sonata n.1 in fa minore op.80 di Sergej Prokof’ev e Valzer-Scherzo op.34 di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Pagine musicali scelte da Bogdanović per onorare il Giorno della Memoria, segnatamente con i brani di Bloch, la cui fama si deve soprattutto alle rielaborazioni di temi tradizionali ebraici, e Sonata n.1 che Prokof’ev scrisse negli anni del secondo conflitto mondiale e che per questo, insieme ad alcune altre, definì “Sonate di guerra”. Approfondimenti che Bogdanović e Vianello avranno modo di condividere nell’incontro con gli studenti del corso a indirizzo musicale del Convitto Nazionale ‘Giacomo Leopardi’ promosso per il Giorno della Memoria sabato alle 10, nell’aula magna dell’istituto ‘Ivo Pannaggi’, da Appassionata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. Interverranno Gilda Coacci e Daniela Meschini, rispettivamente presidente e vicepresidente della sezione di Macerata dell’Anmig.

Professore onorario per i dottorandi nell’università di Novi Sad, in Serbia, Dejan Bogdanović è da anni impegnato nell’attività didattica che accompagna con successo e dedizione a quella artistica. Riconosciuto a livello internazionale per la perfetta padronanza dello strumento e per la conoscenza degli stili e la bellezza del suono, Bogdanović viene celebrato dal pubblico e dalla critica quale ‘genio del colore’ per la sua capacità di cogliere l’essenza musicale nelle composizioni che esegue, aggiungendo un tocco emotivo a rendere personale ogni pezzo. Regolarmente ospite di festival di calibro come quelli di Kuhmo, Casals e Salisburgo, ha tenuto numerosi concerti in duo con pianoforte in Canada, in America Latina, nei paesi dell’ex Unione Sovietica e in Europa dall’Ungheria alla Germania passando per l’Italia in cui risiede da tempo. Gabriele Maria Vianello, pianista di chiara fama, svolge intensa attività cameristica nelle sale da musica più prestigiose sia in recital che in formazione. In duo con Bogdanović, condivide brillanti successi in rinomati festival internazionali.

La stagione 2017-2018 dei ‘Concerti di Appassionata’ è organizzata dal Comune di Macerata con la direzione artistica dell’associazione musicale Appassionata con il contributo del MiBACT, Regione Marche, Società Civile dello Sferisterio-Eredi dei Cento Consorti, Apm, università di Macerata, Istituto Confucio e Anmig. Main sponsor della stagione è Menghi Shoes.

Biglietti in vendita alla Biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini 10 a Macerata (T 0733-230735, lun.-sab. 10.30-12.30; 16.30-19.30; il giorno stesso del concerto anche in teatro a partire dalle 20); online su vivaticket.it. L’acquisto dei biglietti con la Carta del Docente e con App18 è possibile presso la biglietteria dei teatri a Macerata.